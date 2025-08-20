Trend Galeri Trend Yaşam YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr): 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, bugün açıklanır mı?

Üniversite hayali kuran yüz binlerce adayın beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. TYT, AYT ve YDT puanlarıyla tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM sonuç ekranı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2025 YKS tercih sonuçları resmi olarak açıklanacak. Üniversite adayları, tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayacak. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Hangi bölüme yerleştiğini öğrenmek isteyen adaylar ise sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasından gerçekleştirecek. YKS tercih sonuçlarının bu tarihten önce adaylara duyurulması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

YKS 2025 üniversite yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla ilan edilecek.
Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri