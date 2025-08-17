Trend Galeri Trend Yaşam YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile 2025 üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Üniversite tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler 2025 YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar üniversite hayali yolunda istedikleri okullara puanlarına göre tercihlerini sıraladılar. Yerleştirme sonuçları, öğrencilerin hangi üniversite ve bölümlere kayıt yapma hakkı kazandığını ortaya koyduğu için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, tercih süreci tamamlandıktan sonra "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2025 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 17.08.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 12:40
YKS tercih süreci sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez, ekranından gerçekleştirilen tercihlerin ardından üniversiteye yerleştirilecek adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor.Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair yoğun araştırmalar devam ederken gözler sorgulama ekranından ayrılmıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS yerleştirme süreci ÖSYM tarafından yürütülüyor. Tercih dönemi için takvim açıklansa da, yerleştirme sonuçlarının kesin yayın tarihi henüz paylaşılmadı.

Geçen yıl, tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 13 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı.Bu yılda da sonuçların Eylül ayına kalmadan ilan edilmesi bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama ekranına ulaşacak.

T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sorgulama işlemi gerçekleştirilecek. Şifresini unutan adaylar ÖSYM'den şifremi unuttum şeçeneğiyle veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapabilecek.

YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştikleri üniversiteyi, bölümü, puan türünü, tercih sıralaması gibi bilgileri görüntüleyebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN TAKVİM YAYINLANACAK

Yerleştirme sonuçları paylaşıldıktan sonra üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenen tarihlerde istenen belgelerle üniversitelere kayıt yapacak.

Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden online olarak yapılabildiği gibi okulların öğrenci işleri biriminden de yüz yüze olarak gerçekleştirilebilir. Kayıt işlemlerinin bu yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.

