YKS tercih sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM sonuç erkanı

Üniversite hayali kuran yüz binlerce adayın beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. TYT, AYT ve YDT puanlarıyla tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM sonuç ekranı.