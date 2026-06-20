YKS (TYT) sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi

21 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT için milyonlarca aday sınav merkezlerinde yerini aldı. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına 2 milyon 428 bin 625 aday başvuru yaparken, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri de adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler, TYT'nin kaç dakika süreceğini ve sınavın saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. ÖSYM tarafından belirlenen oturum takvimi doğrultusunda sınav sürecine ilişkin detaylar netleşti.