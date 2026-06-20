Trend Galeri Trend Yaşam YKS (TYT) sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi

YKS (TYT) sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi

21 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT için milyonlarca aday sınav merkezlerinde yerini aldı. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına 2 milyon 428 bin 625 aday başvuru yaparken, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri de adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler, TYT'nin kaç dakika süreceğini ve sınavın saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. ÖSYM tarafından belirlenen oturum takvimi doğrultusunda sınav sürecine ilişkin detaylar netleşti.

Giriş Tarihi: 20.06.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 07:44
YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü milyonlarca adayın katılımıyla başladı. ÖSYM verilerine göre bu yıl YKS'ye 2 milyon 428 bin 625 aday başvurdu. Sınava giren öğrenciler ve veliler, TYT'nin saat kaçta başlayıp kaçta biteceği ile oturum süresine ilişkin bilgileri araştırıyor. Sınav günü kuralları ve saat detayları adayların gündeminde yer alıyor.

YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi

YKS - TYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından saat 13.00'te sona erecek.

YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi

ÖSYM'DEN HAYATİ UYARI: 15 DAKİKA KURALINA DİKKAT!

ÖSYM Başkanlığı, adayların mağduriyet yaşamaması adına kapı kapanış saatleri konusunda kritik bir hatırlatmada bulundu. Sınav binasına girişlerde saniyelerin bile önemli olduğunu unutmamak gerekiyor.

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YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi

TYT ve AYT (Sabah Oturumları) için: Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.

YDT (Öğleden Sonra Oturumu) için: Adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.

Uzmanlar, sınav günü yaşanabilecek olası trafik yoğunluğunu ve güvenlik kontrolü kuyruklarını hesaba katarak, adayların en geç sınav saatinden 1 saat önce ilgili okulların kapısında hazır bulunmalarını tavsiye ediyor.

YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi

2 MİLYON 425 BİN 560 ADAY BAŞVURDU!

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısının 2 milyon 425 bin 560 olduğunu açıkladı.

YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi
YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı: 2026 YKS-TYT sınav saati ve oturum süresi
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör