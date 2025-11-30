YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

2026 YKS takvimi, üniversiteye hazırlanan adaylar için yayımlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri netleşirken, öğrenciler planlarını bu takvime göre şekillendiriyor. Üniversite hayali kuran gençlerin odağı tamamen sınav takviminde. Peki, 2026 YKS hangi tarihlerde yapılacak? İşte açıklanan günler ve sınav sürecine dair tüm bilgiler…