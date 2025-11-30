Trend Galeri Trend Yaşam YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

2026 YKS için geri sayım başladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvimle TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri netleşti. Üniversite hayali kuran adaylar sınav hazırlıklarını bu tarihlere göre planlıyor. Peki, 2026 YKS hangi tarihlerde yapılacak? İşte oturum detayları…

Giriş Tarihi: 30.11.2025 17:15
YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

2026 YKS takvimi, üniversiteye hazırlanan adaylar için yayımlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri netleşirken, öğrenciler planlarını bu takvime göre şekillendiriyor. Üniversite hayali kuran gençlerin odağı tamamen sınav takviminde. Peki, 2026 YKS hangi tarihlerde yapılacak? İşte açıklanan günler ve sınav sürecine dair tüm bilgiler…

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

YKS 2026 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ 2026: ÖSYM ile TYT, AYT, YDT ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?