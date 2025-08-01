Trend Galeri Trend Yaşam YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

2025 YKS tercih kılavuzu erişime açıldı. 1 – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek tercih döneminde adaylar, hayalini kurdukları üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için işlemlerini yapacak. YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine göre tamamlanacak listeler öncesi 200 ile 300 puan aralığında kalan öğrenciler, hangi bölümlerin kendilerine uygun olduğunu öğrenmek için "Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor, geçen yılın sıralaması neydi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi bölüme girilir? İşte, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 06:33
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte üniversite adayları için kritik süreç resmen başladı. 1 – 13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih işlemlerinde adaylar, puan ve sıralamalarına uygun üniversite ve bölümleri seçecek. Özellikle 200 ile 300 puan aralığında yer alan öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanları dikkate alarak tercih listelerini oluşturmaya başladı. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de " 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi bölüme girerim?" sorusu oldu. İşte, 2025 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri...

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2025 tercih süreci, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun ardından resmen başlayacak.

Üniversite adayları için tercih işlemleri, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercih listelerini sisteme girebilecek.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

2025 YKS ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

2025 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

  • Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
  • Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Adalet
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Çocuk Gelişimi
  • İç Mekan Tasarımı
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

2 Yıllıklar:

  • Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Gıda Teknolojisi
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

  • İlahiyat (AÖF)
  • Açıköğretim İşletme / İktisat
  • Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

  • Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
  • Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
  • Tarih – Devlet üniversiteleri
  • İktisat / İşletme
  • Rekreasyon
  • Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Radyo, Televizyon ve Sinema
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

  • Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
  • Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Felsefe
  • Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde iyi bölümler hedeflenebilir.

  • Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
  • PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
  • Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
  • İngilizce Öğretmenliği
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?