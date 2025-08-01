YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Hangi bölüme kaç puanla girilir? 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım?

2025 YKS tercih kılavuzu erişime açıldı. 1 – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek tercih döneminde adaylar, hayalini kurdukları üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için işlemlerini yapacak. YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine göre tamamlanacak listeler öncesi 200 ile 300 puan aralığında kalan öğrenciler, hangi bölümlerin kendilerine uygun olduğunu öğrenmek için "Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor, geçen yılın sıralaması neydi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi bölüme girilir? İşte, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.