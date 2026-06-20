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YKS'de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi?

Milyonlarca adayın ter dökeceği 2026 YKS sınavı için geri sayım bugün saat 10.15'te sona eriyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak olan süreç Pazar günü düzenlenecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ile sona erecek. Sınav binalarının girişinde polis ekipleri tarafından yapılacak üst aramalarında mağduriyet yaşanmaması için kurallara harfiyen uymak büyük önem taşıyor. Peki, ÖSYM kılavuz maddelerine göre YKS'de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi? İşte, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin bilmesi gereken ÖSYM yasaklılar listesi...

Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 09:47