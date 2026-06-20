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YKS'de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi?

Milyonlarca adayın ter dökeceği 2026 YKS sınavı için geri sayım bugün saat 10.15'te sona eriyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak olan süreç Pazar günü düzenlenecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ile sona erecek. Sınav binalarının girişinde polis ekipleri tarafından yapılacak üst aramalarında mağduriyet yaşanmaması için kurallara harfiyen uymak büyük önem taşıyor. Peki, ÖSYM kılavuz maddelerine göre YKS'de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi? İşte, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin bilmesi gereken ÖSYM yasaklılar listesi...

Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 09:47
YKS’de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), hafta sonu boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde uyulması gereken kuralları ilan etti. ÖSYM, sınav salonlarında güvenliği sağlamak amacıyla adayların binalara sokamayacağı materyalleri hatırlattı.

YKS’de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi?

YKS'DE SAAT, KÜPE, KEMER, TOKA, ANAHTAR VE PARA YASAK MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre binalarda hiçbir eşya emanete alınmadığı için adayların sınav salonuna çanta, cüzdan, cep telefonu, akıllı saat, kulaklık ve hesap makinesi gibi elektronik veya mekanik cihazlarla gelmesi kesinlikle yasaklı.

YKS’de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi?

Takı kategorisinde alyans hariç kolye, küpe, yüzük ve broş gibi aksesuarlara izin verilmezken; numaralı gözlükler dışındaki güneş gözlükleri, dışarıdan getirilen kırtasiye malzemeleri, yiyecekler ve kutulu ilaçlar da yasaklı listede yer alıyor.

Sınav salonunda sadece bandajı sökülmüş şeffaf pet şişedeki sulara izin veriliyor.

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YKS’de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi?

Elektronik kelepçe gibi cihazlarla takibi yapılan yükümlülerin bu cihazları sınav öncesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü vasıtasıyla söktürmesi zorunlu tutuluyor. Kapılarda polis ekiplerince yapılacak aramalarda bu eşyalarla gelen adaylar kesinlikle içeri alınmazken; sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında yasaklı materyal taşıdığı kamera kayıtları ya da tutanaklarla tespit edilen kişilerin sınavları doğrudan geçersiz sayılıyor.

YKS’de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi?

ÖSYM binalarda sinyal karıştırıcı kullanabilirken, girişlerde yoğunluk yaşanmaması adına adayların metal aksesuar barındırmayan sade kıyafetler tercih etmesi ve sınavdan en az 1 saat önce hazır bulunması gerek.

YKS’de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi?

Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

YKS’de neler yasak, küpe, kağıt para, kemer, şapka, su ile girilir mi?

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