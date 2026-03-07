YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı: ÖSYM AİS ile 2026 YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı!

2026 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Mart'ta tamamlanacak olan sınavın ardından adaylar puanlarını öğrenmek için çok fazla beklemeyecek. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre, 2026-YÖKDİL/1 sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren akademik yükseltmelerde, yüksek lisans ve doktora başvurularında 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.