YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı: ÖSYM AİS ile 2026 YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı!
2026‑YÖKDİL/1 sınavına ait giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınav salonu ve saat bilgilerini belge üzerinden öğrenebilecek. YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı üzerinden bilgilere erişilebiliyor.
Giriş Tarihi: 07.03.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 08:19