YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı: ÖSYM AİS ile 2026 YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı!

2026‑YÖKDİL/1 sınavına ait giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınav salonu ve saat bilgilerini belge üzerinden öğrenebilecek. YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı üzerinden bilgilere erişilebiliyor.

Giriş Tarihi: 07.03.2026 08:15 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 08:19
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026‑YÖKDİL/1 sınav giriş belgelerinin AİS üzerinden yayınlandığını duyurdu. Sınava katılacak adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak sınav yeri, tarihi ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2026 YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı;

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026‑YÖKDİL/1 sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla temin edebilirler. Sisteme giriş için T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi yeterli olup, aşağıdaki bağlantı üzerinden belgeye ulaşabilirsiniz.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, 2026-YÖKDİL/1 oturumu 8 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adayların yabancı dil yeterliliklerini kanıtlamak için ter dökeceği sınav, saat 10.15'te başlayacak. Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Toplamda 80 sorunun yer aldığı sınavda adaylara 180 dakika (3 saat) süre tanınacak.

2026 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Mart'ta tamamlanacak olan sınavın ardından adaylar puanlarını öğrenmek için çok fazla beklemeyecek. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre, 2026-YÖKDİL/1 sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren akademik yükseltmelerde, yüksek lisans ve doktora başvurularında 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.