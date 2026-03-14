YÖKDİL/1 sonuç açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

8 Mart'ta gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınavının ardından sonuçlar için geri sayım başladı. Akademik alanda yabancı dil puanı elde etmek isteyen adaylar, sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden puanlarını öğrenebilecek. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 14.03.2026 16:14
YÖKDİL/1 sonuç açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 YÖKDİL/1 sınavının ardından adaylar sonuç açıklamasına odaklandı. 8 Mart Pazar günü yapılan sınavın değerlendirme süreci devam ederken, sonuçların açıklanmasının ardından adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM AİS ekranından puanlarını görüntüleyebilecek. ÖSYM'den YÖKDİL/1 sonuç açıklanma tarihi hakkında açıklama geldi.

YÖKDİL/1 sonuç açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları 8 Nisan tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL/1 sonuç açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YÖKDİL/1 sonuç açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

YÖKDİL/1 sonuç açıklanma tarihi! ÖSYM duyurdu! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.