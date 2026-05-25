Yolcu ve seferi olanların kurban kesmesi gerekir mi? Diyanete göre hükmü ve açıklaması

YOLCU VE SEFERİ OLANLARIN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

Diyanet kaynaklarına göre yolcu yani seferi durumda bulunan kişiler, kurban kesmekle yükümlü sayılmıyor. Ancak isteyen kişiler bulundukları yerde kurban ibadetini yerine getirerek sevabını alabiliyor. Kişinin seferde olması, kurban kesmesine veya kesilen kurbanın kabul olmasına engel teşkil etmiyor.