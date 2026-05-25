Yolcu ve seferi olanların kurban kesmesi gerekir mi? Diyanete göre hükmü ve açıklaması

2026 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, kurban ibadetine ilişkin merak edilen konular da gündeme geldi. Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle milyonlarca kişi şehir dışına çıkmaya hazırlanırken, seferi durumda olan vatandaşlar kurban kesmenin dini hükmünü araştırıyor. Peki yolculuk halinde olan kişiler kurban kesmekle yükümlü mü?

Giriş Tarihi: 25.05.2026 16:19 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 16:21
Kurban Bayramı öncesinde kurban ibadetine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Özellikle bayram tatili nedeniyle farklı şehirlere gidecek olan vatandaşlar, seferi durumunda kurban ibadetinin hükmünü öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yolcu ve seferi kişilere yönelik değerlendirmeleri, bu konuda merak edilen detaylara açıklık getiriyor.

YOLCU VE SEFERİ OLANLARIN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

Diyanet kaynaklarına göre yolcu yani seferi durumda bulunan kişiler, kurban kesmekle yükümlü sayılmıyor. Ancak isteyen kişiler bulundukları yerde kurban ibadetini yerine getirerek sevabını alabiliyor. Kişinin seferde olması, kurban kesmesine veya kesilen kurbanın kabul olmasına engel teşkil etmiyor.

Bayram süresince yolculukta bulunan vatandaşlar, ister memleketlerinde ister gittikleri şehirde kurbanlarını kesebiliyor. Seferi durumdayken kurban kesen kişilerin daha sonra memleketlerine dönmeleri halinde yeniden kurban kesmeleri gerekmiyor.

KURBAN KİMLERE VACİP SAYILIYOR?

Kurban ibadeti; akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına ulaşmış, temel ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı mala sahip bulunan ve mukim kabul edilen Müslümanlar için vacip kabul ediliyor. Dinen zengin sayılan kişilerin kurban ibadetini yerine getirmesi gerekiyor.