Yolların altına Hindistan cevizi kabuğu serdiler! Sebebine inanamayacaksınız: Tonlarca ağırlığı böyle taşıyor!

Asfaltın Altındaki Gizli Kalkan: Yolları Nasıl Koruyor?

Pek çok kişi yolun dayanıklılığının sadece pürüzsüz yüzeyine bağlı olduğunu düşünür. Oysa gerçek dayanıklılık gözle görünmeyen katmanlarda, yerin metrelerce altında başlar. Zemin çökerse, üstteki devasa yapı anında çatlar ve kullanılamaz hale gelir.

Özel olarak dokunan geotekstil kumaş, zayıf zemin ile üst yapı arasına serilerek adeta görünmez bir kalkan görevi görüyor. Toprağa serilen bu kumaşın üzerine çakıl ve kırma taş dökülerek sıkıştırılıyor. Kumaşın sahip olduğu çok yönlü teknik işlevler şunlardır: