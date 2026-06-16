Yolların altına Hindistan cevizi kabuğu serdiler! Sebebine inanamayacaksınız: Tonlarca ağırlığı böyle taşıyor!

Her gün sıradan bir meyve olarak tüketip kabuklarını hiç düşünmeden çöpe attığımız Hindistan cevizlerinin, tonlarca ağırlıktaki kamyonları taşıyan devasa otoyolların gizli kahramanı olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Hindistanlı mühendislerin doğanın gücünü kullanarak geliştirdiği bu akılalmaz yöntem, modern altyapı projelerindeki tüm ezberleri bozarak duyanları şaşkına çeviriyor! Okuyunca, bu basit ve doğa dostu çözümün milyarlarca dolarlık inşaat sektörünü ve yerel ekonomiyi nasıl temelden değiştirdiğine inanamayacaksınız.