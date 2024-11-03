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Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Bursa'da yaşlı kadın yolun karşısına geçmek isterken, yolcu taşıyan otobüsün çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 03.11.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 08:25
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Olay, 00.30 sularında Bursa Otobanı'nda meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, otobandan İzmir istikametine seyir halinde olan Şeref G. idaresindeki 46 AJS 600 plakalı otobüs, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması adına yolda güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan kadın Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Şeref G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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