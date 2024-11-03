Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, otobandan İzmir istikametine seyir halinde olan Şeref G. idaresindeki 46 AJS 600 plakalı otobüs, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.