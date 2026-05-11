Yolunuz Düşerse Sakın Pas Geçmeyin! İl İl Türkiye’nin En Meşhur Lezzet Durakları

Hangi şehirde ne yenir? Türkiye'nin gastronomi haritası belli oldu. İşte 81 ili kapsayan yolunuz düşerse denemeden dönmemeniz gereken ikonik lezzet durakları...

Giriş Tarihi: 11.05.2026 16:49 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 16:51
Türkiye'nin her köşesi, sadece manzarasıyla değil, damaklarda bıraktığı o unutulmaz izlerle de büyüleyici bir hikaye anlatıyor. Bir şehrin ruhunu tanımanın en kısa yolu, şüphesiz ki o meşhur sofralarına konuk olmaktan geçiyor. Gaziantep'in fıstık kokulu sabahlarından Karadeniz'in tereyağı dumanı tüten yaylalarına kadar uzanan bu devasa lezzet haritasında, bazı duraklar var ki asla es geçilmemeli.

"Hangi şehirde ne yenir?" sorusunun en iştah açıcı cevaplarını, yerinde denenmiş en ikonik 7 lezzet durağı ile bir araya getirdik.

İŞTE 81 İLİ KAPSAYAN LİSTE!

1. Adana - ADANA KEBAP

'Zırh' adı verilen bıçak ile kıyılan kuzu eti, kuyruk yağı ve pul biberin enfes birleşimi.

2. Adıyaman - ÇİĞ KÖFTE

Bulgurun isot, salça ve taze baharatlarla sabırla yoğrulup limon ve marulla buluştuğu şaheser.

3. Afyonkarahisar - SUCUK DÖNER

Döner tezgahında ağır ağır pişen Afyon'un baharatlı bol sucuğu, enfes lezzetiyle mest ediyor.

4. Ağrı - ABDİGÖR KÖFTESİ

Taşta saatlerce dövülen yağsız etin pamuk gibi dokusuyla Anadolu'nun en eski saray yemeği.

5. Amasya - ELMA TATLISI

Misket elmasının içinin cevizle doldurulup şerbetle buluştuğu zarif meyve tatlısı.

6. Ankara - ANKARA TAVASI

Arpa şehriyenin kemik suyunda demlenip fırınlanmış kuzu etiyle bir araya gelmesi.

7. Antalya - TAHİNLİ PİYAZ

Tahin, sarımsak ve limonun yoğun kıvamıyla fasulyeyi ana yemekten daha cazip kılan sos şöleni.

8. Artvin - YATIK DÖNER

Yayla çiçekleriyle beslenen hayvanların etinin yatay şekilde meşe odununda pişirilmesi.

9. Aydın - ÇÖP ŞİŞ

Germencik'in minicik ama dev lezzetli etlerinin ince dallardan yapılan şişlerdeki sunumu.

10. Balıkesir - HÖŞMERİM

Taze peynirin şekerle en tatlı ve en sarı buluşması; "Hoş musun erim?" sorusunun lezzetli yanıtı.

11. Bilecik - DAĞ ERİĞİ SOSLU KESME ÇORBASI

El açması hamurların dağdan toplanan ekşi eriklerin suyuyla buluştuğu ferah başlangıç.

12. Bingöl - BİNGÖL KAVURMASI

Sadece kaya tuzu ve kendi yağında pişmiş, yayla kekiklerinin kokusunu saklayan enerji kaynağı.

13. Bitlis - BÜRYAN KEBABI

Kuzunun 2-3 metre derinliğindeki çamurla kapatılmış kuyularda odun ateşiyle pişirilmesi.

14. Bolu - MENGEN PİLAVI

Bulgur, pirinç veya şehriyenin suda pişirilmesiyle yapılan, Bolu mutfağının imzası.

15. Burdur - BURDUR ŞİŞ

Saf et tadı almak isteyenler için yalnızca tuz ve kıyma ile hazırlanan vazgeçilmez durak.

16. Bursa - İSKENDER KEBAP

Pidenin üzerine serilen dönerin, cızırdayan kızgın tereyağıyla buluştuğu Uludağ esintisi.

17. Çanakkale - PEYNİR HELVASI

Fırınlanmış sıcak peynirin dışı karamelize, içi yumuşacık hali.

18. Çankırı - YAREN GÜVECİ

Toprak küpte sebzelerin ve etin kendi suyuyla ağır ağır helva kıvamına gelmesi.

19. Çorum - İSKİLİP DOLMASI

Dev kazanlarda, bez torbalarda tam 12 saat buharda pişerek "sabır lezzettir" diyen yemek.

20. Denizli - TANDIR KEBABI

Yağlı kağıt üzerinde servis edilen, kemiğinden kendi düşen meşhur kuzu eti.

21.Diyarbakır - CİĞER KEBABI

Taze ciğer ve kuyruk yağının şişlerdeki muazzam birleşimi.

22. Edirne - TAVA CİĞERİ

Yaprak kadar ince kesilmiş, una bulanmış ve kızgın yağda saniyeler içinde çıtırlaşmış lezzet.

23. Elazığ - HARPUT KÖFTESİ

Bulgurlu harç ve kıymalı iç ile tekerlek gibi basık şekilde hazırlanan fındık büyüklüğündeki köfteler.