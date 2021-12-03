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Yurdun doğusu donuyor! Eksi 23 dereceyi gördü

Kar yağışlarının sona erdiği Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk havalar etkisini iyice artırdı. Aradahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık -23 dereceye kadar düştü.Yine diğer Doğu illerinde de kış soğuk yüzünü iyice hissettirdi. Öte yandan kar yağışlarıyla birlikte muhteşem görüntüler de ortaya çıktı.

FURKAN NEHRİ Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 03.12.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 12:26
Yurdun doğusu donuyor! Eksi 23 dereceyi gördü

ki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışları sonrası bölge adeta buz kesti.

Yurdun doğusu donuyor! Eksi 23 dereceyi gördü

Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü.

Yurdun doğusu donuyor! Eksi 23 dereceyi gördü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ise hava sıcaklığı -20 derece ölçüldü.

Yurdun doğusu donuyor! Eksi 23 dereceyi gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Yurdun doğusu donuyor! Eksi 23 dereceyi gördü

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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