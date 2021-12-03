Yurdun doğusu donuyor! Eksi 23 dereceyi gördü

ki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışları sonrası bölge adeta buz kesti.
Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ise hava sıcaklığı -20 derece ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.