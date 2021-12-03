Yurdun doğusu donuyor! Eksi 23 dereceyi gördü

ki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışları sonrası bölge adeta buz kesti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.