Yürek yakan görüntüler! "Ülke tarihinin en büyük felaketi"

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinde şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde onlarca kent sular altında kaldı. Sel felaketleri halen devam ediyor.
Ülkenin kuzeydoğusunu vuran selden kaynaklanan ölümlerin sayısı dün 20'ye yükseldi. Ölenlerin 11 ayrı belediyeden olduğu ifade edildi.
Şu anda 72 belediyede olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Arama kurtarma ekipleri ise şiddetli akıntılar nedeniyle geri çekilmek zorunda kalıyor.
Son bir haftada sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketlerinin 430 bin 869 kişiyi etkilediği aktarıldı.