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Yürek yakan görüntüler! "Ülke tarihinin en büyük felaketi"

Brezilya'nın Bahia eyaletindeki sel felaketinde can kayıpları yükseliyor. Yetkililer şimdiye kadar 20 kişinin öldüğünü açıkladı. Eyalet valisi ise felaketin 'tarihlerindeki en büyük facia' olduğunu ilan etti. Bölgeden gelen görüntüler yürekleri sızlattı.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 14:43
Yürek yakan görüntüler! Tarihimizin en büyük felaketi

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinde şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde onlarca kent sular altında kaldı. Sel felaketleri halen devam ediyor.

Yürek yakan görüntüler! Tarihimizin en büyük felaketi

Ülkenin kuzeydoğusunu vuran selden kaynaklanan ölümlerin sayısı dün 20'ye yükseldi. Ölenlerin 11 ayrı belediyeden olduğu ifade edildi.

Yürek yakan görüntüler! Tarihimizin en büyük felaketi

Brezilya'nın Bahia eyalet valisi bu felaketin 'tarihlerindeki en büyük facia' olduğunu ilan etti.

Yürek yakan görüntüler! Tarihimizin en büyük felaketi

Şu anda 72 belediyede olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Arama kurtarma ekipleri ise şiddetli akıntılar nedeniyle geri çekilmek zorunda kalıyor.

Yürek yakan görüntüler! Tarihimizin en büyük felaketi

Son bir haftada sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketlerinin 430 bin 869 kişiyi etkilediği aktarıldı.

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