Yurt dışı çıkış harcı kaç TL oldu? İşte yeni ücret Resmi Gazete’de...

2025 YILI YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 710 LİRA OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) "Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, yurt dışına çıkış harcının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren yurt dışına yapılacak çıkışlar için ödenecek harç tutarı yeniden değerleme oranı uygulanarak olarak tespit edildi.

Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi yöntemine de bu tarihten itibaren son verilecek.