Yüz şekliniz hangi Türk boyundan geldiğinizi söylüyor! İşte fiziksel özelliklere göre soy ağacı rehberi

Yüz şekli, göz yapısı, saç tipi ve belirgin yüz hatları… Bazı fiziksel özelliklerin Orta Asya'dan günümüze uzanan Türk boylarıyla benzerlik taşıdığı düşünülüyor. Peki sizin yüz hatlarınız hangi Türk boyunu işaret ediyor? İşte dikkat çeken benzerlikler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 18:11
Tarih boyunca Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göçler, Türk boylarının fiziksel özelliklerinde dikkat çekici izler bıraktı. Kimi sivri yüz hatlarıyla, kimi çekik göz yapısıyla, kimi de belirgin çene ve elmacık kemikleriyle öne çıktı. Günümüzde ise birçok kişi kendi yüz özelliklerinin hangi Türk boylarıyla benzerlik taşıdığını merak ediyor. Bu benzerlikler bilimsel bir soy tespiti yerine tarihsel ve kültürel yorumlar içeriyor.

İşte dikkat çeken o benzerlikler...

Sarışın ve Renkli Gözlü Savaşçılar: Kıpçaklar (Kumanlar)

Eğer ailenizde "Bizim dedeler de sarışınmış" lafı dönüyorsa, gözleriniz renkli ve teniniz güneşte hemen kızarıyorsa, genlerinizde Karadeniz'in kuzeyinden inen efsanevi Kıpçak savaşçılarının mirası yatıyor olabilir.

Anadolu'nun Temel Taşı: Oğuzlar (Türkmenler)

Anadolu'nun en yaygın boyu! Aynaya baktığınızda klasik bir "Akdeniz/Ortadoğu-Orta Asya" sentezi görüyorsanız, güneşte kolayca esmerleşiyorsanız ve gözleriniz badem şeklindeyse, Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu kuran Oğuz boylarının kanını taşıyor olma ihtimaliniz çok yüksek.

Bozkırın Keskin Hatları: Tatarlar

Yüzünüzde adeta heykeltıraş elinden çıkmış gibi keskin elmacık kemikleri ve çene hatları varsa, gözleriniz güneşte renk değiştiriyormuş gibi ela/yeşil tonlarındaysa Tatar kökenli atalarınız size göz kırpıyor olabilir.

Uzak Asya'nın Mirası: Sibirya Boyları (Saha/Yakut ve Tuvalar)

Göz pınarlarınızı örten bir göz kapağı yapınız varsa (halk arasında çekik gözlü deniyorsa), saçlarınız şekil almayacak kadar düz ve kalın telliyse, atalarınız Sibirya'nın dondurucu soğuklarından kopup gelmiş olabilir.

İri Yarı ve Heybetli: Karluklar (Uygur Kökenliler)

Ailenizde "kapılardan sığmayan" iri yarı insanlar çoğunluktaysa, kemikleriniz kalın, omuzlarınız geniş ve yüzünüz uzun değil de daha yuvarlak hatlara sahipse, genetik şifreniz sizi yerleşik hayata ilk geçen heybetli Karluklara götürüyor olabilir.

Kafkasya'nın Kızıl Saçlı Tüccarları: Hazarlar

Ailenizde açıklanamayan bir şekilde ortaya çıkan kızıl/bakır saçlı veya çilli bireyler varsa ve yüzünüzün tam ortasında karakteristik, güçlü bir burun yapısına sahipseniz, İpek Yolu'nun hakimi gizemli Hazar Türklerinin mirasını taşıyor olabilirsiniz.

Dağların Dayanıklı Çocukları: Kırgızlar

Yüzünüzde her zaman hafif bir pembelik/kızarıklık varsa, göz yapınız belirgin şekilde badem/çekik formundaysa ve soğuk havaya karşı inanılmaz bir direnciniz olduğunu hissediyorsanız, kökleriniz Tanrı Dağları'nın eteklerine dayanıyor olabilir.

İnatçı ve Çevik Bozkır Savaşçıları: Peçenekler

Ne kadar yerseniz yiyin kilo alamayan, "sırım gibi" diye tabir edilen o şanslı gruptansanız; yüzünüz ince, hatlarınız kemikli ve bakışlarınız her zaman çok keskiniyse, genlerinizde Bizans'a kök söktüren Peçeneklerin hızı gizli olabilir.

Ural Dağları'nın Yumuşak Yüzü: Başkırtlar

Yüzünüzde keskin kemikler yerine daha yumuşak, yuvarlak ve çocuksu hatlar varsa, teniniz açık ve gözleriniz bal rengi/ela tonlarındaysa, Tatar ve Kıpçak genlerinin Ural Dağları'nda harmanlandığı Başkırtlara akraba olabilirsiniz.

Slayt 10: Volga'nın Sessiz Sakinleri: Çuvaşlar

Ailede genellikle boy ortalaması çok yüksek değilse, kemikleriniz ince, yüz hatlarınız küçük ve zarifse; kökleriniz Türk dünyasının en izole ve en eski dillerinden birini konuşan, Avrupa'nın sınırındaki Çuvaşlara uzanıyor olabilir.

Anadolu toprakları, yüzyıllardır binlerce yıllık bir göç hikayesinin ve şanlı bir destanın ev sahipliğini yapıyor. Hepimiz zaman zaman "Köklerim nereye dayanıyor?" ya da "Atalarım Anadolu'ya ilk geldiğinde hangi bölgeye mühür vurdu?" sorularını kendimize soruyoruz. Tarihçilerin ve soy araştırmacılarının titiz çalışmaları sonucunda güncellenen il il Türk boyları dağılım haritası, bu sorulara ışık tutacak çarpıcı verileri ortaya koydu.

Kayı'nın kudretinden Avşar'ın heybetine, Dodurga'nın sadakatinden Bayat'ın bereketine kadar Oğuzların 24 boyu, bugün yaşadığımız şehirlerin genetik ve kültürel kodlarını oluşturuyor. Belki de her gün yürüdüğünüz o sokaklar, bin yıl önce kendi boyunuzun kurduğu bir obanın izlerini taşıyor! Hazırsanız, 81 ili kapsayan bu dev rehberle kendi tarihsel kimliğinize doğru kısa ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.

İşte il il, bölge bölge merakla beklenen o Türk boyları listesi...

MEMLEKETİNE GÖRE HANGİ TÜRK BOYUNA MENSUPSUN?

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.

İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar;

Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu. Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Günümüzdeki yerleşim yerleri

1-KAYI

Kayıhan - Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı) - Amasya Kayı (Balakayı) - Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı ) - Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı - Ankara-Güdül Kayısopran - Bolu-Gerede Kayı - Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı ) - Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi - Çankırı-Kargın Gölezkayı - Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - " " Kayı - Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir) - Çankırı-Orta Kayıören - Çankırı-Orta Çaparkayı - Çankırı-Şabanözü Kayı - Çorum-Merkez Kayı - Çorum-İskilip Kayı - Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy ) - Denizli-Merkez Kayı (Selmik) - Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik) - Diyarbakır-Dicle

Kayı - Erzincan-Refaiye-Akarsu Kayı - Eskişehir-Çifteler Kayı - Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan) - Giresun-Bulancak Kayı - Isparta (Merkez) Kayı - Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " " Kayıköy - Kastamonu-Daday Aşağıkayı - Kastamonu-Tosya Yukarıkayı - " " Kayıcılar - Konya-Bozkır-Belören Kayı - Kütahya-Emet Kayı - Kütahya-Tavşanlı Kayı - Nevşehir-Hacıbektaş Kayı - Niğde-Bor Kayı ( Hedil ) - Mardin-İdil-Haberli Kayı - Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı - Tekirdağ ( Merkez )

2-BAYAT

3-ALKA-EVLİ

Halkahavlı - Samsun-Vezirköprü Halkaavlu - Manisa-Kırkağaç-Gelembe

3-ALKA-EVLİ

Halkahavlı - Samsun-Vezirköprü Halkaavlu - Manisa-Kırkağaç-Gelembe

4-KARA- EVLİ

Karaevli - Kastamonu-Kuzyaka Karaevli - Tekirdağ-Merkez Karaevligeriş - Zonguldak-Çaycuma-Perşembe Karaevliçavuş (Çilesizoğlu)

5-YAZIR

Yazır - Ankara-Çubuk Yazır - Antalya-Korkuteli Kumluca yazırı (iydiryazırı) - Antalya-Kumluca Yazır ( Finike yazırı) - Antalya-Finike Yazır - Aydın-Karacasu Yazırlı - Aydın-Nazilli Gölcük ( Yazır) - Burdur-Gölhisar-Çavdır Yazır - Burdur- Ağlasun Yazır - Çorum- Sungurlu-Boğazkale Yazır - Denizli-Acıpayam Yazır - Denizli-Çal Yazır - Edirne-Enez Yazır - Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü Yazır - Gaziantep-Nizip-Barak Yazır - Kayseri-Merkez Yazır - Konya-Sille Yazır - Konya-Doğanhisar Yazır ( Kuzeyrip ) - Mardin-Savur-Sürgücü Yazır - Tekirdağ-Barboros

6- DÖĞER

Döğer - Afyon-İhsaniye Aşağı Düver - Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtdivan) Yukarı-Döğer - " " " " Düğer - Burdur (Merkez) Döğer (Dibni) - Diyarbakır-Dicle Döver (Düver) - Hatay-Harbiye Düverlik - İzmir-Torbalı Düğer - Kayseri-Himmetdede Döğer (Düğer) - Konya-Ilgın Düğer - Mugla-Fethiye-Kemer Düğer - Sivas-Hafik Düğer - Urfa-Hilvan-Ovacık

7- DODURGA

Dodurga - Afyon-Sandıklı Dodurga - Ankara-Yenimahalle Dodurga - Bilecik-Bozüyük Yeni Dodurga - Bilecik-Bozüyük-Dodurga Dodurga - Bolu( Merkez) Dodurga - Bolu-Mudurnu Dodurga - Çankırı-Çerkeş Dodurga - Çankırı-Orta Dodurga - Çorum-Osmancık Aşağı Dodurga(Dodurgalar) - Denizli Acıpayam Yukarı Dodurga(Dodurgalar) - " " Dodurga - Mugla-Fethiye-Eşen Dodurga - Sinop-Boyabat Demiryut(Tödürge) - Sivas-Zara Dodurga - Tokat-Çamlıbel Dodurga - Zonguldak-Ulus

8- YAPARLI

Yeni Yapar - Bolu-Gerede Eski Yapar - Çorum-Alaca