Z kuşağının IQ'su düştü! Bilgi var, bilgelik yok
Yeni araştırmalar, yüzyıllık 'Her nesil daha zeki' kabulünü sarsıyor. Z kuşağının dikkat, okuma-anlama ve matematiksel muhakeme alanlarında önceki kuşakların gerisine düştüğü öne sürülüyor. Uzmanlara göre düşüş biyolojik değil; zihinsel iklim değişti Uluslararası veriler, ortalama IQ artışının duraksadığını ve Z kuşağının bazı klasik bilişsel testlerde önceki nesillerin gerisinde kaldığını gösteriyor. Prof. Dr. Kemal Sayar'ın ifadesiyle, "Modern çağda dikkat giderek parçalanıyor." Uzmanlara göre mesele bir zekâ kaybından çok, zihnin dünyayla kurduğu ilişkinin değişmesi...
Giriş Tarihi: 15.02.2026 08:24