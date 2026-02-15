Z kuşağının IQ’su düştü! Bilgi var, bilgelik yok

SABIRSIZ VE KAYGI YÜKLÜ BİR KUŞAK

Klinik Psikolog Fatmanur Pekacar, "Dr. Jared Cooney Horvath paylaştığı bilgilere göre günümüz kuşağının ilk defa ebeveynlerinden daha az zeki olduğunu söylüyor. Uzun yıllardır en başından itibaren her kuşak bir önceki kuşaktan bilişsel beceri ve zeka seviyesi olarak daha yüksek bulunurdu. Z kuşağı ile beraber bu düzen son bulmuş olarak görünüyor. Flynn etkisi, sonraki nesillerin uygulanan zekâ testlerinde önceki nesillere kıyasla daha yüksek performans sergilemesi durumunu ifade eder. Sorun biyolojik bir gerilikten çok zihinsel ortamın değişimi olabilir. Z kuşağı uyarılma ortamında gelişim gösteriyor. Bu kuşağın ekransız bir yaşam deneyimlemediği unutulmamalıdır. Z kuşağının devamlı olarak uyarana maruz kalması dikkat ve odak problemi gerilemesine sebep olabilir. Bu kuşağın bilişsel sistemi sürekli yüksek uyaran yüküne maruz kaldığını gözardı etmemek lazım. İnternetin yaygınlığı ile beraber bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak kolaylaştı. Sayfalarca yazı okumaya sabır azaldı. Z kuşağı sosyal medya sayesinde sürekli olarak kıyasın içinde. Günümüzde Z kuşağı sosyal kıyas ve gelecek kaygısı altında. Bu kuşak, ebeveynlerine göre daha çok uyarana maruz ve daha kaygı yüklü. Z kuşağı ebeveynlerine göre farklı bir zihinle hayata uyumlanıyor.