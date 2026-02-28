Trend
Galeri
Trend Yaşam
Zayıf olduğunuz halde göbeğiniz mi var? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: İşte gizli insülin direncinin 7 sinsi işareti!
Zayıf olduğunuz halde göbeğiniz mi var? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: İşte gizli insülin direncinin 7 sinsi işareti!
Kilo vermenize gerek olmaması, metabolizmanızın saat gibi çalıştığı anlamına gelmiyor olabilir! Uzmanlar, tartıda ideal kilosunda görünen birçok kişinin aslında "gizli insülin direnci" ile karşı karşıya olduğunu ve "Skinny Fat" tehlikesiyle yaşadığını belirtiyor. Kan şekeriniz normal çıksa bile vücudunuz içten içe yağlanıyor ve damarlarınız sessizce yaşlanıyor olabilir; işte görünmeyeni görünür kılacak o hayati uyarılar...
Giriş Tarihi: 28.02.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 09:42