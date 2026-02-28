Zayıf olduğunuz halde göbeğiniz mi var? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: İşte gizli insülin direncinin 7 sinsi işareti!

Kilo normalkende insülin yüksek olabilir mi?

Evet, olabilir. Hatta sık görülür. Çünkü tartının söylediği "kilo" ile metabolizmanın söylediği "risk" her zaman aynı şey değildir. Dışarıdan bakıldığında normal kilolu görünen bir kişide insülin direnci ve buna bağlı hiperinsülinemi bulunabilir. Bu tablo bazen "zayıf ama metabolik olarak riskli" diye anılır.