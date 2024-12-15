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Zayıflama çayı içen kadın ölümden döndü! Gözlerini açtığında nakil olduğunu öğrendi!

Niğde'de fazla kilolarından kurtulmak için 1 ayı aşkın süre günde 2 bardak zayıflama çayı içen 45 yaşındaki Emine Özlü'ye, 'karaciğer yetmezliği' tanısı konuldu. Acil organ nakli sırasına alınan Özlü, kadavradan yapılan nakille hayata tutundu. Özlü'nün doktorlarından Sinan Yanık, hastada, zayıflama çayı kullanımı sonrasında akut karaciğer hasarı oluştuğunu söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:36
Zayıflama çayı içen kadın ölümden döndü! Gözlerini açtığında nakil olduğunu öğrendi!

Niğde'nin Bor ilçesinde çinko oksit fabrikasında aşçı olarak çalışan 3 çocuk annesi Emine Özlü, ağustos ayında bayılma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kan değerlerinin çok yüksek olduğu belirlenen Emine Özlü, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Zayıflama çayı içen kadın ölümden döndü! Gözlerini açtığında nakil olduğunu öğrendi!

Burada yapılan tetkiklerde Özlü'ye karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Özlü'nün fazla kilolarından kurtulmak için 1 ayı aşkın süre günde 2 bardak zayıflama çayı içtiği öğrenildi. Durumunun hızla kötüleşmesi üzerine, acil organ nakli sırasına alınan Özlü'ye 1 saat içerisinde Konya'dan uygun donör bulundu. Emine Özlü, kadavradan yapılan karaciğer nakille hayata tutundu.

Zayıflama çayı içen kadın ölümden döndü! Gözlerini açtığında nakil olduğunu öğrendi!

'NAKİL OLDUĞUMDAN HABERİM YOKTU'

Kontrolleri için Niğde'den Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gelen Emine Özlü, 80 kiloya ulaştıktan sonra arkadaşının tavsiyesiyle zayıflama çayına başladığını söyleyerek, "Bir ay kadar kullandım zayıflama çayını. Üzerinde 'Günlük bir tane içilmesi gerekiyor' yazıyordu. Ben, 'Bağırsaklarım çalışmıyor, çabuk zayıflayayım' diye iki tane içtim günlük. Sonra kendimi kötü hissettim, hastaneye gittim. Hastane beni direkt Ankara'ya gönderdi. 7 gün yoğun bakımda yatmışım. Ondan sonra ameliyat oldum. O süreci hiç hatırlamıyorum. Eylül'ün 1'inde yoğun bakımdayken kendime geldim.

Zayıflama çayı içen kadın ölümden döndü! Gözlerini açtığında nakil olduğunu öğrendi!

Burada yoğun bakımda yatıyorken karaciğerimin tamamen iflas ettiğini söylemiş ve karaciğer nakli olmam gerektiğine karar vermiş doktorlarımız. Canlı alıcı bulunamamış. Kadavradan verici bulunmuş. Nakil olmuşum ama nakil olduğumdan hiç haberim yok. Şimdi iyiyim çok şükür. Çok zor bir süreç atlattım.

Zayıflama çayı içen kadın ölümden döndü! Gözlerini açtığında nakil olduğunu öğrendi!

Hiç kimse zayıflama çayı kullanmasın. Hiç öyle bir şeye başvurmasınlar. Çok kötü bir süreç geçirdim. Çok zor oldu. 4 ay oldu neredeyse hala da zorluğunu yaşıyorum. Ben hiç bilmeden, sadece arkadaşımın tavsiyesiyle orada kendi başıma zayıflayabileceğimi düşündüm. Ama olmamış. Herkes zayıflama konusunda profesyonel destek alsın" diye konuştu.

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