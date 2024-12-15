Zayıflama çayı içen kadın ölümden döndü! Gözlerini açtığında nakil olduğunu öğrendi!

Hiç kimse zayıflama çayı kullanmasın. Hiç öyle bir şeye başvurmasınlar. Çok kötü bir süreç geçirdim. Çok zor oldu. 4 ay oldu neredeyse hala da zorluğunu yaşıyorum. Ben hiç bilmeden, sadece arkadaşımın tavsiyesiyle orada kendi başıma zayıflayabileceğimi düşündüm. Ama olmamış. Herkes zayıflama konusunda profesyonel destek alsın" diye konuştu.