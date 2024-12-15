Zayıflama çayı içen kadın ölümden döndü! Gözlerini açtığında nakil olduğunu öğrendi!
Niğde'de fazla kilolarından kurtulmak için 1 ayı aşkın süre günde 2 bardak zayıflama çayı içen 45 yaşındaki Emine Özlü'ye, 'karaciğer yetmezliği' tanısı konuldu. Acil organ nakli sırasına alınan Özlü, kadavradan yapılan nakille hayata tutundu. Özlü'nün doktorlarından Sinan Yanık, hastada, zayıflama çayı kullanımı sonrasında akut karaciğer hasarı oluştuğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 15.12.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:36