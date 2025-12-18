Zehirli çikolata dehşeti! İki kız kardeş talyumlu ahududuyla öldü

Kolombiya'da 14 yaşındaki Ines de Bedout ile 13 yaşındaki Emilia Forero'nun zehirli çikolata kaplı ahududularla öldürülmesiyle suçlanan 54 yaşındaki iş kadını Zulma Guzman Castro hakkında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Castro'nun, talyum enjekte edilen tatlıyı 'hediye' olarak gönderdiği öne sürüldü. İNTİKAM İDDİASI GÜNDEMDE Polis, zehirleme olayının Castro'nun Ines'in babasıyla yaşadığı ve başarısızlıkla sonuçlanan ilişki sonrası bir 'intikam eylemi' olabileceğini değerlendiriyor. Şüpheli hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. TV RÖPORTAJINDA İÇTİĞİ SU ELE VERDİ Castro'nun izini ele veren ayrıntı ise bir televizyon röportajı oldu. Şüpheli, Kolombiya kanalı Focus Noticias'a verdiği röportajda Buxton marka maden suyu içerken görüntülendi. Yetkililer, bu markanın ağırlıklı olarak İngiltere'de satılması nedeniyle Castro'nun Birleşik Krallık'ta olabileceğini tespit etti. Salı sabahı Batı Londra'da Battersea Köprüsü yakınlarında Thames Nehri'ne giren Castro, dramatik bir operasyonla sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. GÖZALTI VE İADE SÜRECİ Westminster Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri çıkarıldığı belirtilirken, sağlık durumunun uygun bulunması halinde Castro'nun gözaltına alınacağı ve iade süreci kapsamında mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. TALYUMLA ZEHİRLENEN ÇOCUKLAR KURTARILAMADI Adli uzmanlar, renksiz ve kokusuz ağır metal olan talyumun çikolatalı ahududulara bilerek enjekte edildiğini tespit etti. Küçük kızlar hastanede dört gün süren yaşam mücadelesini kaybederken, bir başka kız kalıcı, hayatını değiştiren yaralanmalar yaşadı; kurbanlardan birinin 21 yaşındaki erkek kardeşi de zehirli meyveleri yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Savcılar, Castro'nun zehirli meyveli tatlıyı kızlara ulaştırmak için bir kurye şirketi kullandığını iddia ediyor. İddiaya göre kızlar okuldan döndükten sonra paketi başta kabul etmedi; herhangi bir teslimat beklemediklerini düşündüler. Daha sonra talyumla karıştırılmış tatlıyı yediler ve kısa süre sonra yere yığıldılar. KIZLARIN ANNESİ DE AYNI ŞEKİLDE ÖLMÜŞ Ines'in annesinin de okul çağındaki kızların ölümünden iki yıl önce, talyum zehirlenmesi şüpheleri arasında hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Öte yandan Interpol'ün Castro hakkında çıkardığı kırmızı bültenin kaldırıldığı öğrenildi. Cinayetleri reddeden zanlı, Birleşik Krallık'a oğlunu görmek için geldiğini savundu.