Trend Galeri Trend Yaşam ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ || 2026 Zilhicce ayı başlangıç tarihi belli oldu mu, ne zaman?

ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ || 2026 Zilhicce ayı başlangıç tarihi belli oldu mu, ne zaman?

Kurban Bayramı'na sayılı vakit kalmışken Zilhicce ayı vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Müslüman alemi açısından büyük öneme sahip olan bu önemli ay, vatandaşların hac ibadetlerini gerçekleştirmesi açısından da kutsal bir yere sahip. Peki, Zilhicce ayı ne zaman, ibadet ile faziletleri neler?

Giriş Tarihi: 13.05.2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 15:22
ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ || 2026 Zilhicce ayı başlangıç tarihi belli oldu mu, ne zaman?

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Kurban Bayramı'nın yaşandığı bu anlamlı ay, hac ibadetlerinin gerçekleştirilmesi açısından da kutsal bir yere sahiptir. Diyanet tarafından açıklanan 2026 Dini Günler takvimi ile tarihler netleşirken Zilhicce ayında ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler için hazırlık süreci ön plana çıktı.

ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ || 2026 Zilhicce ayı başlangıç tarihi belli oldu mu, ne zaman?

2026 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce ayı, Diyanet'in 2026 dini günler takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ || 2026 Zilhicce ayı başlangıç tarihi belli oldu mu, ne zaman?

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, 31/148). Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) "Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler: "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?" diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ʽÎdeyn, 11 [969]) buyurmuştur.

Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ || 2026 Zilhicce ayı başlangıç tarihi belli oldu mu, ne zaman?

ZİLHİCCE AYI ZİKİRLERİ İBADETLERİ NELERDİR?

İbn Abbas'ın, "Bilinen günlerde Allah'ın ismini zikretsinler" âyetinde geçen (el-Hac 22/28) "bilinen günler" ifadesini de zilhiccenin ilk on günü veya teşrik günleri diye yorumladığı nakledilir.

Hz. Peygamber'in, "Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur" (Buhârî, ".Îdeyn", 11; Tirmizî, "Savm", 52; Ebû Dâvûd, "Savm", 61);

"Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin" buyurduğu nakledilir (şevkânî, Neylü'l-ev¹âr, III, 354).

ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ || 2026 Zilhicce ayı başlangıç tarihi belli oldu mu, ne zaman?

Resûl-i Ekrem zilhiccenin ilk dokuz günü sürekli oruç tuttuğu için bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. Yorgun düşmeleri ihtimali bulunan hacıların zilhiccenin sekizinci ve dokuzuncu günlerinde, özellikle vakfenin yapıldığı arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır
ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ || 2026 Zilhicce ayı başlangıç tarihi belli oldu mu, ne zaman?

Resûl-i Ekrem'den nakledilen, "Kesecek kurbanı olan kimse zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kesmesin" meâlindeki hadisini (Müslim, "Edâhî", 42; Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 2-3; ıbn Mâce, "Edâhî", 11) dikkate alan Mâlikî, şâfiî ve bir kısım Hanbelî fakihine göre kurban kesecek kişinin zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçlarını ve tırnaklarını kesmesi mekruhtur.

Zilhicce ayının faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen, "Ayların efendisi ramazan, saygıya en lâyık olanı da zilhiccedir" şeklindeki rivayetin (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakı, şu£abü'l-îmân, III, 355) sahih olmadığı ifade edilmiştir (M. Nâsırüddin el-Elbânî, VIII, 205).

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör