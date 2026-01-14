Trend Galeri Trend Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı 2026: Banka promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yıl ile birlikte zammın ardından banka promosyonlarında. Kamu bankaları bu noktada ortak bir rakamla buluşuyor. Ziraat Bankası, 2026 Ocak ayı itibarıyla emekli promosyon tutarını güncelledi mi sorusuyla takip ediliyor. Maaşını taşıyan veya mevcut maaşını bankada tutmaya devam eden emeklilere sunulan nakit rakam için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır? İşte maaş aralıklarına göre ödeme tablosu ve başvuru detayları.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 16:27