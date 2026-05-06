Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2026 güncel Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyasını açıkladı. Maaşını bankaya taşıyan veya halihazırda bankadan alan emekliler, kampanya kapsamında çeşitli avantajlar ve ek fırsatlardan yararlanabilecek. Promosyon tutarlarının güncellenmesi de dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 16:20 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 16:21
Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyasıyla sunduğu avantajlar dikkat çekiyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere, belirlenen şartlara göre promosyon ödemesi yapılırken, tutarlar maaş aralığına göre değişiklik gösteriyor. Başvuru süreci ve ödeme detayları bankanın resmi açıklamalarıyla duyuruluyor. Kampanyaya yönelik fırsatlar güncelliğini koruyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutar

0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

PROMOSYON BAŞVURULARINIZI NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

  • Şubeler,
  • İnternet Şubesi,
  • Ziraat Mobil,
  • ATM'ler,
  • SMS
  • Müşteri İletişim Merkezi

aracılığı ile yapabilirsiniz.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEME DETAYLARI NELERDİR?

  • 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
  • Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
ÜCRETSİZ HGS!

İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere özel ücretsiz HGS etiketi veriliyor.

FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS!

Mevcut emekli müşteriler, yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
