Trend Galeri Trend Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2026 Ocak banka promosyonları mercek altında!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yıl ile birlikte zammın ardından banka promosyonlarında. Kamu bankaları bu noktada ortak bir rakamla buluşuyor. Ziraat Bankası, 2026 Ocak ayı itibarıyla emekli promosyon tutarını güncelledi mi sorusuyla takip ediliyor. Maaşını taşıyan veya mevcut maaşını bankada tutmaya devam eden emeklilere sunulan nakit rakam için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır? İşte maaş aralıklarına göre ödeme tablosu ve başvuru detayları.

Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:30
2026 Ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar da promosyon yarışını bir kez daha değerlendiriyor. Ziraat Bankası emekli müşterilerine sunduğu rakamları ve maaş taşıma işlemlerini paylaşıyor. İşte, kamu bankalarında promosyon kampanyası!

2026 OCAK ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Ziraat Bankası, emekli maaşının miktarına göre kademeli bir ödeme planı uyguluyor. Güncel rakamları şu şekildedir:

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

PROMOSYON BAŞVURULARINIZI NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

Ziraat Bankası promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube
İnternet Şubei
Ziraat Mobil,
ATM
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEME DETAYLARI NELERDİR?

- 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
- Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
- Ziraat Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

