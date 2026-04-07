Ziraat Bankası promosyon tutarları belli oldu! Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL, nasıl alınır?

Ziraat Bankası, emeklilere özel promosyon kampanyasını duyurdu. Bankadan maaş alan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emekliler, kampanya kapsamında çeşitli avantajlardan yararlanacak. Promosyon tutarları ve sunulan ek fırsatlar öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2026 22:29
Ziraat Bankası promosyonları, emekli maaşına göre 5 bin TL'den başlayıp 12 bin TL'ye kadar yükseliyor. Kampanya kapsamında emeklilere ayrıca 40 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Maaş Tutarı;

0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Kampanya kapsamında emekliler, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabiliyor. Bu fırsat, belirlenen harcama şartları çerçevesinde geçerli oluyor.

Kampanya emekli maaşının bankaya aktarılan ay dahil 12 ay boyunca geçerli olacaktır. Market harcamaları için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Sağlık harcamalarınız için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Seçili Sektörler için her 3.000 TL harcamaya 300 TL toplam 3.000 TL olmak üzere aylık azami 6 Bin TL Bankkart Lira veriliyor. Yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.

ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

ÜCRETSİZ HGS!

İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere özel ücretsiz HGS etiketi veriliyor.

FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS!

Mevcut emekli müşteriler, yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi

aracılığı ile yapılabilmektedir.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

