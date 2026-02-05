Trend Galeri Trend Yaşam ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI: Kocaelispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kupada oynadığı ilk iki maçta Fenerbahçe ve Keçiörengücü'nü mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanından da galibiyetle ayrılarak grup liderliğini korumayı hedefliyor. Beşiktaş, grup aşamasındaki son maçında ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kocaelispor ile oynanacak bu kritik karşılaşma, bu akşam belirlenen saatte ve canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 14:39
Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi öncesinde heyecan yükseliyor. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kupa ile tamamlamayı hedefliyor. Grup aşamasında oynadığı iki maçı da kazanan siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanında da galibiyet arıyor. Karşılaşma bu akşam canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

KOCAELİSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Kritik karşılaşma, 5 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak bu karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

