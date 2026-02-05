ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI: Kocaelispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kupada oynadığı ilk iki maçta Fenerbahçe ve Keçiörengücü'nü mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanından da galibiyetle ayrılarak grup liderliğini korumayı hedefliyor. Beşiktaş, grup aşamasındaki son maçında ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kocaelispor ile oynanacak bu kritik karşılaşma, bu akşam belirlenen saatte ve canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.