ZİRAİ DON DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ: Zirai don desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, şartları neler?

Zirai don ödemeleri için Resmi Gazete kararı yayımlandı. Zirai don ödemeleri ile ilgili detayların yayımlanmasının ardından bu dönemde tarımsal üretim faaliyetleri zarar gören ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilere, hasar oranlarına göre destek ödemesi yapılacak. Ödemeler belirtilen tarihler arasında gerçekleşen girdi maliyetleri hasar oranlarına göre hesaplanıp hesaplara yatacak. Çiftçiler ödemeler için araştırmalarına başladı. Peki Zirai don desteği ne zaman yatacak, kimler yararlanacak? İşte zirai don ödemeleri ödeme bilgisi….

Giriş Tarihi: 24.09.2025 13:45
Zirai don desteği ödemeleri, üreticiler tarafından yakından takip ediliyor. Şubat, mart ve nisan aylarında zirai dona maruz kalan 65 ilde, 16 ürün için hesaplara ödeme yapılacak. Destek tutarı, girdi maliyetleri, hasar miktarı ve oranına göre belirlenecek. Peki, zirai don desteği ne zaman yatacak ve kimler yararlanabilecek?

ZİRAİ DON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ödemeler için 30 Nisan-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sisteme girişi yapılmış veriler dikkate alınacak. Bu veriler üzerinden hesaplanan destekler, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere ödenecek.
Ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından elektronik ortamda bankaya iletilecek. Banka, ödediği destek tutarının yüzde 0,5'i oranında komisyon alacak.
ZİRAİ DON DESTEĞİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Bu kapsamda, 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zarar görenlere destek verilecek.

Karar, 1 Şubat-13 Nisan 2025 tarihleri arasında don afetinin yaşandığı illerde, ürünlerinde yüzde 20 ve üzeri hasar tespit edilen çiftçileri kapsıyor. Hasar tespitleri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Doğal Afet Tespit Girişi Modülü üzerinden yapılacak.

Üreticilerin, bu dönemde gerçekleşen girdi maliyetleri hasar oranına göre hesaplanarak ödenecek.

ZİRAİ DON DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Destek, tarım sigortası olmayan, sigortası bulunup don teminatı içermeyen veya don teminatı olmasına rağmen tazminat alamayan çiftçilere sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları bu destekten yararlanamayacak. Ayrıca, karar yayımlandıktan sonra tarım sigortasından tazminat aldığı kesinleşen üreticiler de destek kapsamı dışında tutulacak.

