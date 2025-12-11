Zirvedeyiz! Dünyanın En Güzel 10 Yürüyüş Rotası Listesinde Bir Numara Türkiye’de

Likyalılar tarafından ticaret, askeri, insan ve hayvan ulaşımı amaçlı olarak kullanılan yol, 1989'dan beri Türkiye'de yaşayan İngiliz/Türk amatör tarihçi Kate Clow tarafından tasarlandı ve 1999'da, 509 kilometre (316 mil) olarak açıldı.

Dünyanın en iyi uzun mesafe yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilmektedir.

Parkur üzerinde yer alan Gelidonya Feneri manzarası 2007 yılında Türkiye'nin en güzel manzarası seçilmiştir. Ayrıca dünya üzerinde bir geminin tamamının çıkarılabildiği ilk su altı kazısı bu bölgeden görülebilen Amerikan Koyu'nda yapılmıştır.