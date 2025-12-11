Trend Galeri Trend Yaşam Zirvedeyiz! Dünyanın En Güzel 10 Yürüyüş Rotası Listesinde Bir Numara Türkiye'de

Doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelen yürüyüş rotaları Time Out dergisi tarafından listelendi. En popüler noktaların yer aldığı listede Türkiye'den bir yer ilk 10'a girdi. İşte dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotası ve ülkemizden listeye giren o yol.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:17
Ülkemizde trekking rotaları arasında pek çok nokta yer alsa da içlerinden biri dünya çapında adını duyurmayı başardı. Eşsiz doğa manzarası ve antik kalıntılar eşliğinde yürüyüş deneyimi sunan o rota, Time Out dergisi tarafından listeye alındı. İşte ülkemizden dünyanın en güzel 10 yürüyüş rotası listesine giren o yer;

İşte Time Out'un hazırladığı liste;

10. İnka Yolu / Peru

Nerede? Pisacucho'dan Machu Picchu'ya, Peru

Uzunluk: 43 km

Ne kadar sürüyor? 4 gün

Ne zaman gidilmeli: Mayıs - Eylül

9. Bald Hills Yürüyüş Yolu, Kanada

Nerede? Maligne Gölü, Jasper, Kanada

Uzunluk: 15 km gidiş-dönüş

Ne kadar sürer? Bir günden az.

Ne zaman gidilmeli: Haziran - Eylül

8. Kalalau Yolu, ABD

Nerede? Ke'e Plajı'ndan Kalalau Plajı'na, Kauaʻi, Hawaii

Uzunluk: 36 km gidiş-dönüş

Ne kadar sürer? 1-2 gün

Ne zaman gidilmeli : Yıl boyunca, ancak Mayıs-Ekim ayları arasında yağmura dikkat edin.

7. Tongariro Alp Geçişi, Yeni Zelanda

Nerede? Tongariro Ulusal Parkı, Yeni Zelanda

Uzunluk: 19,4 km

Ne kadar sürer? Tam bir gün (6-8 saat)

Ne zaman gidilmeli: Ekim - Nisan

6. Transkafkasya Yolu, Gürcistan ve Ermenistan

Nerede? Gürcistan, Ermenistan

Uzunluk: 1500 km

Ne kadar sürer? Altı haftaya kadar.

Ne zaman gidilmeli: Haziran - Eylül

5. Büyük Okyanus Yürüyüş Yolu, Avustralya

Nerede? Apollo Körfezi'nden On İki Havari'ye, Avustralya

Uzunluk: 104 km

Ne kadar sürüyor? 8 gün

Ne zaman gidilmeli: Eylül-Kasım, Mart-Mayıs

4. Annapurna Devre Yürüyüşü, Nepal

Nerede? Besisahar'dan Jomsom'a, Nepal

Uzunluk: Güzergaha bağlı olarak 230 km'ye kadar.

Ne kadar sürer? 12-22 gün

Ne zaman gidilmeli: Ekim-Kasım, Nisan-Mayıs

3. Tour du Mont Blanc, İsviçre/İtalya/Fransa

Nerede? Chamonix, Mont Blanc çevresindeki tur.

Uzunluk: 170 km

Ne kadar sürer? 7-10 gün

Ne zaman gidilmeli: Haziran ortasından Eylül ortasına kadar

2. O Turu, Patagonya

Nerede? Torres del Paine Milli Parkı, Şili.

Uzunluk: 120 km

Ne kadar sürer? 10 gün

Ne zaman gidilmeli: Kasım - Mart

1. Likya Yolu, Türkiye

Nerede? Ölüdeniz - Geyikbayırı, Türkiye

Uzunluk: 540 km

Ne kadar sürüyor? 30 gün, ancak rota daha küçük bölümlere ayrılmış durumda.

Ne zaman gidilmeli: Eylül - Kasım ayları

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en etkileyici yürüyüş rotalarını listelediği son çalışmada zirveyi Likya Yolu'na verdi.

Derginin değerlendirmesinde Likya Yolu; antik uygarlıklardan kalan izlerin arasından geçen patikaları, nefes kesen dağ silüetleri ve masmavi lagünleri ile dikkat çeken, benzersiz bir deneyim sunan rota olarak öne çıktı.

Türkiye'nin en bilinen uzun mesafe trekking güzergâhlarından biri olan Likya Yolu, Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayarak Antalya'ya kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik bir macera sunuyor.

Patara, Xanthos, Olympos, Kayaköy, Faralya ve Kabak Koyu gibi duraklarıyla antik Likya medeniyetinin izlerini taşıyan parkur, her yıl dünyanın dört bir yanından yürüyüşçüleri ağırlıyor.

Likyalılar tarafından ticaret, askeri, insan ve hayvan ulaşımı amaçlı olarak kullanılan yol, 1989'dan beri Türkiye'de yaşayan İngiliz/Türk amatör tarihçi Kate Clow tarafından tasarlandı ve 1999'da, 509 kilometre (316 mil) olarak açıldı.

Dünyanın en iyi uzun mesafe yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilmektedir.

Parkur üzerinde yer alan Gelidonya Feneri manzarası 2007 yılında Türkiye'nin en güzel manzarası seçilmiştir. Ayrıca dünya üzerinde bir geminin tamamının çıkarılabildiği ilk su altı kazısı bu bölgeden görülebilen Amerikan Koyu'nda yapılmıştır.

Parkur boyunca ilgi çekici yerler: Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Faralya, Kabak Koyu, Cennet Koyu, Korsan Koyu, Letoon (Likya bölgesinin tarihi başkenti, Seydikemer'de bir UNESCO Dünya Mirası Alanı), Sidyma, Bel, Gavurağılı, Letoon, Kınık (Xanthos), Akbel, Gelemiş köyü ve Patara harabeleri (Likya başkenti), Kalkan, Sarıbelen, Gökçeören, Kaş (Antiphellos), Üçağız, Kale, Demre (Myra), Kumluca, Belören, Zeytin ve Alakilise, İncegeriş Tepesi (1.811 m (5.942 ft) deniz seviyesinden yüksekliktedir), Belos, Finike, Kumluca, Mavikent, Karaöz, Gelidonya Burnu (Likya'nın en güney noktası) deniz feneri, Adrasan, Olimpos, Çıralı ve Yanartaş (Chimaera).

Ayrıca Pydnai, Apelia, Telmessos, Idyros, Antifellos, Apollonia ve Simena antik kentleri Xanthos ve Patara arasındadır.

Likya Yolu'nun birinci bölümünde Uzunyurt (Faralya) Köyü, Dodurga Köyü, Sidyma, Pınara - Letoon - Xanthos kentleri ve incecik kumlarıyla eski bir liman bölgesi olan Patara yer alır.

İkinci bölümünde Antiphellos, Apollonia, Simena, Myra, Limyra, Rhodiapolis, Gagai, Melanippe, Gelidonya Burnu, Edrassa, Olimpos, Chimera ve Phaselis bulunur.