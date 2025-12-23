Trend Galeri Trend Yaşam Zodiac ve Black Dahlia arasında tüyler ürperten bağ: Karanlık cinayetlerin arkasındaki sır perdesi aralanıyor!

ABD tarihinin en ürkütücü iki faili meçhul cinayeti için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yeni bir araştırmaya göre Zodiac Katili ile "Black Dahlia" cinayetinin arkasındaki isim aynı kişi.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:14
ABD'de on yıllardır çözülemeyen ve korku kültürünün sembolü haline gelen iki kanlı dosya için sarsıcı bir iddia gündeme geldi. Zodiac Katili ile 1947'de vahşice öldürülen Elizabeth Short'un (Black Dahlia) cinayetinin aynı fail tarafından işlendiği öne sürüldü.

İKİ KARANLIK DOSYA AYNI NOKTADA BİRLEŞTİ

Daily Mail gazetesinin haberine göre, bağımsız araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışma, ABD'nin en karanlık cinayet dosyalarından ikisini birbirine bağladı.

ZODİAC'IN ŞİFRELERİ YILLAR SONRA YENİDEN MASADA

Çalışmada, Zodiac Katili'nin 1960'lı yıllarda basına ve emniyet birimlerine gönderdiği şifreli mektuplar yeniden ele alındı.

Yıllardır çözülemeyen bu şifrelerin, gelişmiş kriptografi teknikleri ve yapay zekâ destekli analiz yöntemleriyle incelendiği belirtildi.

İKİ CİNAYET TEK KATİLİ İŞARET ETTİ

Araştırmacılar, şifrelerde ortaya çıktığını iddia ettikleri isim ve mesajların, Black Dahlia cinayetiyle ilişkilendirilen bir şüpheliyle örtüştüğünü savundu.

Bu kapsamda, Zodiac cinayetleri ile Black Dahlia dosyasının aynı kişi tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali gündeme geldi.

İddiaya göre söz konusu şüpheli, her iki cinayetin işlendiği dönemlerde Kaliforniya eyaletinde bulunuyor ve olayların geçtiği bölgelerle doğrudan bağlantı taşıyordu.

DİKKAT ÇEKEN BENZERLİKLER

Araştırmada, cinayetlerin işlendiği zaman dilimleri, kullanılan yöntemler ve faile atfedilen psikolojik profil arasında dikkat çekici benzerlikler bulunduğu öne sürüldü.

Özellikle Zodiac'ın mektuplarında kullandığı dil, tehdit üslubu ve kendini teşhir etme biçimiyle, Black Dahlia cinayetinin ardından kamuoyunda oluşan tablo arasında paralellikler kuruldu.

BULGULAR YETKİLİLERE SUNULDU

Daily Mail, elde edilen bu bulguların ABD'li kolluk kuvvetlerinin bilgisine sunulduğunu ve dosyaların yeniden değerlendirme sürecine alındığını yazdı.

Ancak FBI ve yerel güvenlik birimlerinden, iddiaların doğrulandığına ya da dosyanın resmen çözüldüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

ABD'NİN EN ÜNLÜ FAİLİ MEÇHUL VAKALARI

Zodiac Katili, 1968–1969 yılları arasında Kuzey Kaliforniya'da işlediği cinayetler ve basına gönderdiği şifreli mesajlarla ülkede büyük bir korku dalgası yaratmış, kimliği hiçbir zaman resmen tespit edilememişti.

Black Dahlia cinayeti ise 1947'de Los Angeles'ta işlenen vahşetiyle ABD tarihinin en kan dondurucu faili meçhul vakalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Her iki dosya da bugüne kadar yüzlerce teoriye, kitaplara ve belgesellere konu olmuş ancak somut bir sonuca ulaşılamamıştı.

Son ortaya atılan bu iddia, ABD kamuoyunda ve suç araştırmacıları arasında yeni bir tartışma başlatmış durumda.