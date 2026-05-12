Zonguldak Detayı Göğüs Kabarttı! Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı: Meğer Bir Tanesi Tam 80 Bin Yaşındaymış!

Tarih kitaplarının henüz yazılmadığı, ilk medeniyetlerin dahi kurulmadığı bir çağın canlı tanıklarıyla karşı karşıyasınız. Mısır Piramitleri'nin inşasına binlerce yıl varken filizlenen bu kadim organizmalar, modern dünyanın tüm karmaşasına rağmen dimdik ayakta durmayı sürdürüyor. Anadolu topraklarında 4 bin yıldır kök salan Zonguldak porsuk ağacından, 80 bin yıldır kendini yenileyen Utah'ın devasa kolonisine kadar her biri doğanın zamana karşı kazandığı zaferi temsil ediyor.