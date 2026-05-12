Zonguldak Detayı Göğüs Kabarttı! Dünyanın En Yaşlı 14 Ağacı: Meğer Bir Tanesi Tam 80 Bin Yaşındaymış!

İnsanlık tarihinden bile eski canlılarla tanışmaya hazır mısınız? Binlerce yıldır ayakta kalan dünyanın en yaşlı tanıkları gün yüzüne çıktı. Meğer bir tanesi tam 80 bin yaşındaymış... İşte insanlık tarihine meydan okuyan dünyanın en yaşlı 14 ağacı ve Türkiye'deki o mucize!

Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 11:01
Tarih kitaplarının henüz yazılmadığı, ilk medeniyetlerin dahi kurulmadığı bir çağın canlı tanıklarıyla karşı karşıyasınız. Mısır Piramitleri'nin inşasına binlerce yıl varken filizlenen bu kadim organizmalar, modern dünyanın tüm karmaşasına rağmen dimdik ayakta durmayı sürdürüyor. Anadolu topraklarında 4 bin yıldır kök salan Zonguldak porsuk ağacından, 80 bin yıldır kendini yenileyen Utah'ın devasa kolonisine kadar her biri doğanın zamana karşı kazandığı zaferi temsil ediyor.

PANDO (UTAH, ABD)

80.000 Yaşında!

Listenin zirvesinde hayal gücünü zorlayan bir dev var. "Titreyen Dev" lakaplı Pando, tek bir kök sistemine bağlı dev bir koloni. Tam 6 milyon kilogram ağırlığıyla dünyanın bilinen en ağır canlı organizması!

JURUPA MEŞESİ (KALİFORNİYA, ABD)

13.000 Yaşında!

Çalı yangınlarından ve binlerce yıllık doğa olaylarından sağ kurtulan bu meşe kolonisi, Kaliforniya'nın en eski bitkisi unvanını taşıyor.

OLD TJİKKO (İSVEÇ)

9.558 Yaşında!

O bir klonal ağaç; yani kökleri binlerce yıldır kendini yeniliyor. Dünyanın en eski Avrupa Ladini olarak biliniyor.

OLD HARA (KALİFORNİYA, ABD)

5.067 Yaşında!

Tam 5 bin yaşın üzerinde! Gizliliğini korumak için yeri saklı tutulan bu ağacın internette tek bir fotoğrafı bile bulunmuyor. Gerçek bir gizem!

PORSUK AĞACI (ZONGULDAK)

4.112 Yaşında!

Listeye Türkiye damgası! 2016 yılında Zonguldak'ta keşfedilen bu Porsuk ağacı, Bronz Çağı'ndan günümüze miras kaldı. Anadolu'nun en yaşlı ağacı olan bu dev, uzmanlara göre bir 4 bin yıl daha yaşamaya aday.

SARV-E ABARKUH (İRAN)

4.000+ Yaşında!

"Zerdüşt Selvisi" olarak da biliniyor. İran'ın kültürel anıtı kabul edilen bu selvi, 25 metrelik yüksekliğiyle bölgenin en önemli turistik simgesi.

LLANGERNYW PORSUK AĞACI (BRİTANYA)

4.000+ Yaşında!

Kuzey Galler'de bir kilise bahçesinde yaşayan bu ağaç, Bronz Çağı'nda filizlendi. Gövdesi parçalanmış olsa da hala dimdik ayakta.

EL GRAN ABUELO (ŞİLİ)

3.622 Yaşında!

Güney Amerika'nın bu kadim sakini, Charles Darwin'in gemi kaptanına ithafen adlandırıldı. Fitzroya Cupressoides türünün en görkemli örneği.

OLİVEİRA DO MOUCHÃO (PORTEKİZ)

3.350 Yaşında!

Avrupa'nın en yaşlılarından biri olan bu zeytin ağacı, yol yapımı için kesilmekten son anda kurtarıldı. Binlerce yıla rağmen bugün hala zeytin vermeye devam ediyor!

PRESİDENT (KALİFORNİYA, ABD)

3.200 Yaşında!

Adeta bir dev! Gövde hacmine göre dünyanın üçüncü büyük ağacı olan "Başkan", tam 1.300 metreküplük devasa bir gövdeye sahip.

METHUSELAH (KALİFORNİYA, ABD)

4.845 Yaşında!

Dünyanın en yaşlı ikinci "klonal olmayan" ağacı. White Mountains'ın zorlu koşullarında binlerce yıldır hayatta kalmayı başarıyor.

JAYA SRİ MAHA BODHİ (SRİ LANKA)

2.305 Yaşında!

Buda'nın aydınlanmaya eriştiği ağaç olarak biliniyor. MÖ 288 yılında dikilen bu kutsal incir ağacı, bir insan tarafından dikildiği bilinen dünyanın en eski ağacı unvanına sahip.

YÜZ AT AĞACI (SİCİLYA)

Sicilya'daki Etna Yanardağı yakınlarında bulunan 3.000 yıllık olduğu düşünülen kestane ağacı, efsaneye göre bir fırtınada 100 şövalyeyi gölgesinde saklamış. Bugün hala devasa genişliğiyle görenleri büyülüyor.

EFSANEVİ PROMETHEUS'UN DRAMI

1964 yılında, Nevada'da bir araştırma görevlisi, dünyanın en yaşlı organizmasını kestiğinin farkında olmadan Prometheus adlı bristlecone çamını devirdi. Tam 4.626 yaşındaki bu dev, insan eliyle yok edilen en büyük tarih mirası olarak kayıtlara geçti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör