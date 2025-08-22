Trend Galeri Trend Yaşam ZTK 1. TUR EŞLEŞMELERİ 2025-2026: Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi tarihte, eşleşmeler nasıl oldu? İşte fikstür

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri, gerçekleştirilen kura çekimiyle netlik kazandı. Riva'da kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen kura çekimi sonrası turnuvanın yeni formatı da belli oldu. Bu sezon Türkiye Kupası'na toplam 155 takım katılacak. Organizasyon; 4 eleme turu, grup aşamaları ve final etabından oluşacak ve toplam 11 maç haftasında tamamlanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte 1. tur eşleşmeleri ve detaylar…

Giriş Tarihi: 22.08.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden sahne alıyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayın haklarını üstlendiği turnuvada, 1. Eleme Turu kura çekimi Riva'da gerçekleşti. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak ekranlara taşındı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi tarihlerde oynanacak ve eşleşmeler nasıl şekillendi? İşte detaylı fikstür…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçları 1, 2 ve 3 Eylül tarihlerinde sahnelenecek. Futbolseverler, Türkiye'nin dört bir yanından takımların mücadelelerini nefes kesen anlarla takip etme fırsatı bulacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Güzide Gebzespor - Bulvarspor

İnkılap Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kırklarelispor - Galataspor

Arnavutköy Belediyespor - Beykoz İshaklıspor

Bartınspor - Anadolu Üniversitesi

Ankaragücü - Karabük İdman Yurdu

Sinopspor - Orduspor 1967

Bulancakspor - Artvin Hopaspor

Erbaaspor - Tokat Belediyespor

Polatlı 1926 - Çankaya

Bingölspor - Mardinspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor

Çankırı Futbol - Ankara Demirspor

Çayeli Yıldızspor - Şiranspor

Yeni Malatyaspor - Malatya Yeşilyurtspor

1461 Trabzonspor - Serhat Ardahanspor

Kurtalanspor - Şanlıurfaspor

12 Bingölspor - Mardin 1969

Etimesgutspor - Karadeniz Ereğlispor

Kars 36 Spor - Anagold Erzincanspor

Muşspor - Şırnak Petrolspor

Bozokspor - Fatsa Belediyespor

Bayburt Özel İdarespor - Giresunspor

Diyarbekirspor - Bitlis 1916

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kilis Belediyespor

Bursaspor - Söğütspor

Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor

Kahta 02 - İskenderunspor

Erciyes 38 - Türk Metal 1963

Edirnespor - Somaspor

Karaman FK - Kapadokyaspor

Kestel Çilekspor - Uşakspor

Dersimspor - Adanaspor

Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyespor

Alanya 1221 - Muğlaspor

Aliağa Futbol - İnegöl Kafkasspor

Oğuzhanspor - Kepezspor

Fethiyespor - Söke 1970

Bucaspor - İzmir Çoruhlu FK

Yalova FK - Bursa Nilüferspor

Kahramanmaraşspor - Osmaniyespor FK

Bursa Yıldırımspor - Altay

Bornova 1877 - Afyonspor

Isparta 32 - Kırşehir Futbol

Denizli İY - Nazillispor

ZTK 2025-2026 SEZONU HAKKINDA

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası, 139 profesyonel ve 16 amatör takım olmak üzere toplam 155 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Turnuva, 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde oynanacak ve toplam 11 maç haftası boyunca devam edecek.

Grup Aşaması, 8'er takımlı 3 grup halinde düzenlenecek. Bu aşamaya katılacak 24 takım, 6'şarlı 4 torbaya ayrılacak ve kura çekimiyle her torbadan 2 takım gruplara dahil edilecek. Takımlar, her torbadan 1 rakip ile karşılaşarak toplam 4 maç yapacak; bu maçların 2'si kendi sahalarında, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup aşaması sonunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ile en iyi 2 üçüncü takım olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde, grup birincileri ve en iyi grup ikincisi seri başı olacak ve maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Yapılacak kura çekimiyle yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.