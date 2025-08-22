ZTK 1. TUR EŞLEŞMELERİ 2025-2026: Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi tarihte, eşleşmeler nasıl oldu? İşte fikstür

ZTK 2025-2026 SEZONU HAKKINDA

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası, 139 profesyonel ve 16 amatör takım olmak üzere toplam 155 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Turnuva, 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde oynanacak ve toplam 11 maç haftası boyunca devam edecek.

Grup Aşaması, 8'er takımlı 3 grup halinde düzenlenecek. Bu aşamaya katılacak 24 takım, 6'şarlı 4 torbaya ayrılacak ve kura çekimiyle her torbadan 2 takım gruplara dahil edilecek. Takımlar, her torbadan 1 rakip ile karşılaşarak toplam 4 maç yapacak; bu maçların 2'si kendi sahalarında, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup aşaması sonunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ile en iyi 2 üçüncü takım olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde, grup birincileri ve en iyi grup ikincisi seri başı olacak ve maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Yapılacak kura çekimiyle yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.