ZTK 1. TUR EŞLEŞMELERİ 2025-2026: Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi tarihte, eşleşmeler nasıl oldu? İşte fikstür

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri, gerçekleştirilen kura çekimiyle netlik kazandı. Riva'da kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen kura çekimi sonrası turnuvanın yeni formatı da belli oldu. Bu sezon Türkiye Kupası'na toplam 155 takım katılacak. Organizasyon; 4 eleme turu, grup aşamaları ve final etabından oluşacak ve toplam 11 maç haftasında tamamlanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte 1. tur eşleşmeleri ve detaylar…