ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2026: Ziraat Türkiye Kupası ZTK çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı TFF tarafından açıklandı. 2026 sezonunda tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde. İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar ve maç takvimi…

Giriş Tarihi: 08.04.2026 18:45
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. 2025-2026 sezonu grup aşamalarının ardından son 8'e kalan takımlar, prestijli kupada tur atlamak için sahaya çıkacak. İşte 2026 ZTK çeyrek final karşılaşmalarının tarihleri ve maç programı…

2026 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ

21 Nisan 2026 Salı

20.30: TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

22 Nisan 2026 Çarşamba

20.30: Galatasaray – Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan 2026 Perşembe

18.45: Samsunspor – Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)

20.45: Beşiktaş – Corendon Alanyaspor (Tüpraş Stadyumu)

