CHP’de ’10 Ağustos’ kaosu! İmamoğlu’ndan kurultayı baltalayacak hamle...

Yarkadaş'ın 10 Ağustos'ta manifesto açıklayacak sözlerine gönderme yapılan yazıda, "Herkesin dilinde 10 Ağustos var. Ancak Ekrem Başkan bu tarihten daha önce de açıklama yapabilir. 5 Ağustos ya da daha öncesinde konuşabilir ve yol haritasını anlatabilir" denildi. Erkin, manifestonun 10 Ağustostan önce açıklanabileceğini fakat daha metnin hazır olmadığını da belirtti.

Erkin yazsısının devamında şu ifadelere yer verdi:

DELEGELERE İŞARET EDİLDİ!



PM'deki denge önemli: 23 Temmuz'da gerçekleşen ve 12 saat süren PM'de, görevden alınan Ağrı, Muş, Mardin, Kayseri, Beykoz il ve ilçe başkanlarının itirazları ele alınmıştı. Toplantıda, değişim isteyenler çoğunluğa ulaşamadı ve görevden alınan il-ilçe başkanlarının koltuklarına iade talebi reddedildi. Ancak… İtirazların kabulü için 60 üyeli PM'de, 3'te 2 çoğunluk olan 40 oya ulaşılması gerekiyordu. Belki 40'a ulaşamadılar ama Muş ve Mardin'de 31 kabul oyuyla salt çoğunluğa, diğer yerlerde de önemli oya ulaşmaları "değişim" isteyenlerin elini güçlendirdi. Bu sonuçlara göre İmamoğlu ve ekibinin PM'de, olağanüstü kurultay başta olmak üzere belediye başkanlarını seçmek gibi kararlarda söz sahibi olacağının altı çizildi. İşte tam da bu noktada, Ekrem İmamoğlu'nun "delege" seçimlerinde güç odağı olmasının önemine vurgu yapıldı. Bu nedenden dolayı "10 Ağustos" konuşmasının öne çekilebileceğinin altı çizildi.