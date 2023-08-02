CHP’de ’10 Ağustos’ kaosu! İmamoğlu’ndan kurultayı baltalayacak hamle...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları parti içinde büyük krize neden olurken, gizli zoom toplantısının ifşa edilmesiyle yaşanan kavga ve karşılıklı hamleler daha da hızlandı.
Ekrem İmamoğlu, önceki gün eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya geldi.
MURAT KARAYALÇIN'DAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME!
O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.
İMAMOĞLU'NDAN "DEĞİŞİM" MANİFESTOSU İDDİASI
Gazeteci Barış Yarkadaş, bu yemekte, "değişimin" masaya yatırıldığını belirterek, 10 Ağustos'ta İmamoğlu'nun bir manifesto açıklayacağını duyurdu.
"Karayalçın, Öymen ve Çetin bu işin teknik direktörlüğünde" diyen Yarkadaş, Önder Sav'ın da bu kadroya fiili katılacağı bilgisini aldığını aktardı. Yarkadaş, değerlendirmesinde Sav'ın tüzük bilmediğini de vurguladı.
MANİFESTO 10 AĞUSTOS'TAN ÖNCE AÇIKLANABİLİR
Yaşanan bu gelişmeler ışığında Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 10 Ağustos tarihinin CHP'deki kurultay sebebiyle 5 gün daha erkene çekilebileceğini yazdı.
METİN HAZIR DEĞİL
Yarkadaş'ın 10 Ağustos'ta manifesto açıklayacak sözlerine gönderme yapılan yazıda, "Herkesin dilinde 10 Ağustos var. Ancak Ekrem Başkan bu tarihten daha önce de açıklama yapabilir. 5 Ağustos ya da daha öncesinde konuşabilir ve yol haritasını anlatabilir" denildi. Erkin, manifestonun 10 Ağustostan önce açıklanabileceğini fakat daha metnin hazır olmadığını da belirtti.
Erkin yazsısının devamında şu ifadelere yer verdi:
DELEGELERE İŞARET EDİLDİ!
PM'deki denge önemli: 23 Temmuz'da gerçekleşen ve 12 saat süren PM'de, görevden alınan Ağrı, Muş, Mardin, Kayseri, Beykoz il ve ilçe başkanlarının itirazları ele alınmıştı. Toplantıda, değişim isteyenler çoğunluğa ulaşamadı ve görevden alınan il-ilçe başkanlarının koltuklarına iade talebi reddedildi. Ancak… İtirazların kabulü için 60 üyeli PM'de, 3'te 2 çoğunluk olan 40 oya ulaşılması gerekiyordu. Belki 40'a ulaşamadılar ama Muş ve Mardin'de 31 kabul oyuyla salt çoğunluğa, diğer yerlerde de önemli oya ulaşmaları "değişim" isteyenlerin elini güçlendirdi. Bu sonuçlara göre İmamoğlu ve ekibinin PM'de, olağanüstü kurultay başta olmak üzere belediye başkanlarını seçmek gibi kararlarda söz sahibi olacağının altı çizildi. İşte tam da bu noktada, Ekrem İmamoğlu'nun "delege" seçimlerinde güç odağı olmasının önemine vurgu yapıldı. Bu nedenden dolayı "10 Ağustos" konuşmasının öne çekilebileceğinin altı çizildi.