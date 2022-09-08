Elizabeth öldü mü, hastalığı ne? Kraliçe 2. Elizabeth sağlık durumu nasıl?

Elizabeth öldü mü soruları, her Elizabeth hastaneye kaldırıldığında soruluyor. 96 yaşında gelen İngiliz Kraliçesi, 70. yılını kutladı. Gelen son bilgiler sonrası 2. Elizabeth sağlık durumu nasıl soruları yöneltiliyor. Geçen sene eşi Prens Philip ölen Kraliçe, sürekli olarak kendini yalnız hissettiğinden bahsediyordu. Peki, Elizabeth sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...