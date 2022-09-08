Elizabeth öldü mü, hastalığı ne? Kraliçe 2. Elizabeth sağlık durumu nasıl?

Elizabeth öldü mü soruları, her Elizabeth hastaneye kaldırıldığında soruluyor. 96 yaşında gelen İngiliz Kraliçesi, 70. yılını kutladı. Gelen son bilgiler sonrası 2. Elizabeth sağlık durumu nasıl soruları yöneltiliyor. Geçen sene eşi Prens Philip ölen Kraliçe, sürekli olarak kendini yalnız hissettiğinden bahsediyordu. Peki, Elizabeth sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
ELIZABETH SAĞLIK DURUMU NASIL?
Tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayan Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Sağlığından endişe duyulan kraliçe, tıbbi gözetim altında kalacak.
Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.
Doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, toplantılarını iptal etti. Geçtiğimiz günlerde Liz Truss'ın başbakan olmasını onaylayan Kraliçe, yoğun günler geçiriyordu. 2021 Ekim ayından beri sağlık sorunları nedeniyle birçok etkinliği iptal edilmekte.
ELIZABETH ÖLDÜĞÜNDE TAHTA KİM GEÇECEK?
Kraliçe Elizabeth öldükten sonra yerine Galler Prens'i Charles geçecek. Charles, Prens Philip ve Kraliçe Elizabeth'in en büyük çocuklarıdır.
İKİNCİ ELIZABETH KİMDİR?
Kraliçe 21 Nisan 1926'da Londra'da babasının 17. Bruton-Street adresinde bulunan evinde doğdu. 70 yıla yakın İngiltere kraliçeliğiyle tüm dünyanın tanıdığı 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth-Bowes, babası da eski kral 6. George'tur. İyi bir aile ortamında büyüyen Elizabeth, Babası 1936 yılında kral olduğunda tahtın birinci sıradaki varisi olur. Buckingham Sarayı'nda geçen hayatı, birçok filme ve diziye konu olmuştur.