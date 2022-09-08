Elizabeth öldüğünde tahta kim geçecek? Kraliçe 2. Elizabeth öldüğünde ne olacak?

ELIZABETH ÖLDÜĞÜNDE TAHTA KİM GEÇECEK?

Kraliçe Elizabeth öldükten sonra yerine Galler Prens'i Charles geçecek. Charles, Prens Philip ve Kraliçe Elizabeth'in en büyük çocuklarıdır.

Kraliçe 21 Nisan 1926'da Londra'da babasının 17. Bruton-Street adresinde bulunan evinde doğdu. 70 yıla yakın İngiltere kraliçeliğiyle tüm dünyanın tanıdığı 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth-Bowes, babası da eski kral 6. George'tur. İyi bir aile ortamında büyüyen Elizabeth, Babası 1936 yılında kral olduğunda tahtın birinci sıradaki varisi olur. Buckingham Sarayı'nda geçen hayatı, birçok filme ve diziye konu olmuştur.