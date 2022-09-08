Elizabeth öldüğünde tahta kim geçecek? Kraliçe 2. Elizabeth öldüğünde ne olacak?

Elizabeth öldüğünde tahta kim geçecek sorusu, 70 yıldır soruluyor. 70 yıldır koskoca bir Kraliyeti yöneten Elizabeth'in sağlık durumu gittikçe kötüleşiyor. Kraliçe hastaneye kaldırıldı ve herkes Elizabeth öldüğünde ne olacak sorusu yöneltiliyor. Eşi Philip öldükten sonra sürekli sağlık durumu kötüye giden kraliçenin sağlık durumundan endişe duyuluyor. Peki, Elizabeth öldüğünde tahta kim geçecek? İşte detaylar..
ELIZABETH SAĞLIK DURUMU NASIL?
Tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayan Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Sağlığından endişe duyulan kraliçe, tıbbi gözetim altında kalacak.
Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.
Doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, toplantılarını iptal etti. Geçtiğimiz günlerde Liz Truss'ın başbakan olmasını onaylayan Kraliçe, yoğun günler geçiriyordu. 2021 Ekim ayından beri sağlık sorunları nedeniyle birçok etkinliği iptal edilmekte.
ELIZABETH ÖLDÜĞÜNDE TAHTA KİM GEÇECEK?
Kraliçe Elizabeth öldükten sonra yerine Galler Prens'i Charles geçecek. Charles, Prens Philip ve Kraliçe Elizabeth'in en büyük çocuklarıdır.
Elizabeth öldüğünde tahta kim geçecek? Kraliçe Elizabeth öldüğünde ne olacak?
ELIZABETH ÖLDÜĞÜNDE NE OLACAK?
Elizabeth öldüğünde "London Bridge is down" adlı mesaj başbakana iletilecek ve başbakan Elizabeth'in öldüğünü anlayacak. Başbakan Londra Köprüsü operasyonunu başlatacak. Birleşik Krallık'taki tüm medya kuruluşları Elizabeth'in öldüğü haberini girecek ve tüm medya kuruluşları onun harici hiçbir yayın yapmayacak.
Öldüğü gün, Elizabeth'in en büyük oğlu Charles kral olacak. Borsa ve ekonomik hareketler bir günlüğüne duracak. Kraliçenin ölümünden sonraki gün Kral Charles, yayında tacını giyecek. Kral Charles ismini seçecek. Bu süre zarfında tüm medya kuruluşları Kraliçe adına belgeseller yayınlayacak ve BBC komedi programlarını bir süre yayınlamayacak.
4 gün sonra kraliçenin naaşı Westminster Hall'a defnedilecek. Bir yıl içerisinde kral Charles'ın resmi taç giyme töreni yapılacak. Yeni basılacak İngiltere para biriminde kral Charles'ın yüzü olacak. Ulusal marş tanrı kraliçeyi korusundan tanrı kralı korusuna çevrilecek.
ELIZABETH ÖLDÜĞÜNDE TAHTA KİM GEÇECEK?
Kraliçe Elizabeth öldükten sonra yerine Galler Prens'i Charles geçecek. Charles, Prens Philip ve Kraliçe Elizabeth'in en büyük çocuklarıdır.
Kraliçe 21 Nisan 1926'da Londra'da babasının 17. Bruton-Street adresinde bulunan evinde doğdu. 70 yıla yakın İngiltere kraliçeliğiyle tüm dünyanın tanıdığı 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth-Bowes, babası da eski kral 6. George'tur. İyi bir aile ortamında büyüyen Elizabeth, Babası 1936 yılında kral olduğunda tahtın birinci sıradaki varisi olur. Buckingham Sarayı'nda geçen hayatı, birçok filme ve diziye konu olmuştur.