Emekli ve memurların Ocak zammında ilk veriler geldi! Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak, 2 aylık zam oranı kaç TL?

Ocak ayında uygulanacak olan emekli ve memur zammı için nefesler tutuldu. Bu noktada "Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak, 2 aylık zam kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Temmuz ayının ardından gözler yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranı verilerine çevrildi. Geçtiğimi gün gelen Ağustos enflasyonuyla beraber zammın belirlenmesi için geriye yalnızca 4 aylık veri kaldı. İşte 2022 Ocak ayı emekli ve memur zammı son durum ve detaylar.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:22 PAYLAŞ ABONE OL

Son dönemde binlerce vatandaşın gündemine emekli ve memurlara uygulanacak olan Ocak zammı beklentileri yer aldı. Bu noktada ise "Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak, 2 aylık zam kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Her yıl Temmuz ve Ocak aylarında zamlanan maaşlarda uygulanacak zam oranı Eylül ayına gelinmesiyle beraber yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bilindiği üzere bu oran 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. İşte emekli memur zammı hesaplama ekranı ve beklentilere ilişkin detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon TÜFE Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,46, yıllık bazda ise yüzde 80,21 oranında gerçekleşti.