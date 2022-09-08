Emekli ve memurların Ocak zammında ilk veriler geldi! Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak, 2 aylık zam oranı kaç TL?

Son dönemde binlerce vatandaşın gündemine emekli ve memurlara uygulanacak olan Ocak zammı beklentileri yer aldı. Bu noktada ise "Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar olacak, 2 aylık zam kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Her yıl Temmuz ve Ocak aylarında zamlanan maaşlarda uygulanacak zam oranı Eylül ayına gelinmesiyle beraber yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bilindiği üzere bu oran 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. İşte emekli memur zammı hesaplama ekranı ve beklentilere ilişkin detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon TÜFE Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,46, yıllık bazda ise yüzde 80,21 oranında gerçekleşti.
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %80,21, AYLIK %1,46 OLDU
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.
2 AYLIK ORAN YÜZDE 3,86 OLDU
Takvim.com.tr'de yer alan bilgilere göre; 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 3,86 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 3,86 oranında zam oluştu.
Buna göre;
Güncel maaş: 3500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3635 TL
Güncel maaş: 3600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3738 TL
Güncel maaş: 3700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3842 TL
Güncel maaş: 3800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3946 TL
Güncel maaş: 3900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4050 TL
Güncel maaş: 4000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4154 TL
Güncel maaş: 4100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4258 TL
Güncel maaş: 4200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4362 TL
Güncel maaş: 4300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4465 TL
Güncel maaş: 4400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4569 TL
Güncel maaş: 4500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4673 TL
Güncel maaş: 4600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4777 TL
Güncel maaş: 4700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4881 TL
Güncel maaş: 4800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4985 TL
Güncel maaş: 4900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5089 TL
Güncel maaş: 5000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5193 TL
Güncel maaş: 5100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5296 TL
Güncel maaş: 5200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5400 TL
Güncel maaş: 5300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5504 TL
Güncel maaş: 5400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5608 TL
Güncel maaş: 5500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5712 TL