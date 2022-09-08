EYT yasası için tarih verildi! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne?

EYT yasası son dakika gelişmeleriyle binlerce vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yerini almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yasada sonuca Aralık ayı gibi varılması bekleniyor. Öte yandan "EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. İşte EYT yasasında son durum ve detaylar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönem içerisinde de sözleşmeli personel sorununu çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde, çözüyoruz. Bütün bu sorunları dosya dosya açıp çözüyoruz." dedi.

Bilgin, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı AK Parti Antalya İl Başkanlığınca düzenlenen partiye yeni katılanlara rozet takma töreninde, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeye çalışan siyasi hareket olduklarını söyledi.

Büyük Türkiye davasının yeni bir dava olmadığını, bu topraklarda bin yıldır süren bir dava olduğunu belirten Bilgin, "Bin yıl önce buranın adı 'Anatolia' idi. Buranın adını Türkiye yapan bir milletiz. Türkiye herhangi bir ülkenin adı değildir. Türkiye dünyanın merkezinde olan bir ülkedir." diye konuştu.

Bilgin, bugün Avrupa'nın, Batı'nın açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde tahıl sorununu çözen ülkenin Türkiye, çözen liderin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hep büyük bir ülke olduğunu dile getiren Bilgin, "İnsanlık hangi tehlike ile karşı karşıya kalırsa, Türkler, Türkiye o insanlık meselesinin yanında duran bir ülke olmuştur. Dün de öyle olmuştur yarın da öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.