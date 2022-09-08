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İOS 16 çıkış tarihi 2022 açıklandı! İOS 16 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İOS 16 özellikleri neler, hangi özellikler gelecek?

İOS 16 çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu! Apple kullanıcılarının uzun süredir heyecanla beklediği İOS 16, yeni sürümünde pek çok özellikle birlikte gelecek. Kullanıcıları bir hayli memnun etmesi beklenen İOS 16 güncellemesi tarihi ise belli oldu. Peki, İOS 16 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İOS 16 özellikleri neler, güncelleme ile hangi özellikler gelecek? İşte İOS 16 güncellemesi ile gelecek olan yenilikler…

Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:55
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İOS 16 çıkış tarihi 2022 açıklandı! İOS 16 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İOS 16 özellikleri neler, hangi özellikler gelecek?

İOS 16 ne zaman, hangi tarihte çıkacak ve özellikleri neler soruları Apple kullanıcılarının gündemini oluşturuyor. Apple yeni IPhone'larla birlikte İOS 16 güncellemesini de kullanıcıların hizmetine sunacak. Uzun bir süredir test aşamasında olan İOS 16 çıkış tarihi belli oldu. Peki, İOS 16 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İOS 16 özellikleri neler, güncelleme ile hangi özellikler gelecek?

İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ TARİHTE VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple kullanıcıları, "İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte İOS 16 güncellemesine dair tüm bilgiler...

iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)'nda iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 16 sürümünü duyurmuştu. Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16, 12 Eylül günü destekleyen modeller için indirmeye sunulacak.

iOS 16 ÖZELLİKLERİ

Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı iOS 16 ile iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.

iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.

Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek.

Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.

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