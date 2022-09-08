İOS 16 ne zaman, hangi tarihte çıkacak ve özellikleri neler soruları Apple kullanıcılarının gündemini oluşturuyor. Apple yeni IPhone'larla birlikte İOS 16 güncellemesini de kullanıcıların hizmetine sunacak. Uzun bir süredir test aşamasında olan İOS 16 çıkış tarihi belli oldu. Peki, İOS 16 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İOS 16 özellikleri neler, güncelleme ile hangi özellikler gelecek?

İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ TARİHTE VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple kullanıcıları, "İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte İOS 16 güncellemesine dair tüm bilgiler...