İOS 16 ne zaman, hangi tarihte çıkacak ve özellikleri neler soruları Apple kullanıcılarının gündemini oluşturuyor. Apple yeni IPhone'larla birlikte İOS 16 güncellemesini de kullanıcıların hizmetine sunacak. Uzun bir süredir test aşamasında olan İOS 16 çıkış tarihi belli oldu. Peki, İOS 16 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İOS 16 özellikleri neler, güncelleme ile hangi özellikler gelecek?
Apple kullanıcıları, "İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte İOS 16 güncellemesine dair tüm bilgiler...
iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)'nda iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 16 sürümünü duyurmuştu. Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16, 12 Eylül günü destekleyen modeller için indirmeye sunulacak.
iOS 16 ÖZELLİKLERİ
Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı iOS 16 ile iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.
Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.
iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.
Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek.
Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.