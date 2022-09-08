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İstanbul'da elektrik kesintisi! 24 ilde 8 saat sürecek: BEDAŞ 8 Eylül 2022 Elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?

Elektrik kesintisi olan ilçeler her gün BEDAŞ tarafından duyurulmaya devam ediyor. Kesintinin yaşandığı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar bu noktada "8 Eylül 2022 Elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?" sorularına yanıt arıyor. Zeytinburnu, Silivri, Sultangazi, Şişli, Sarıyer ve diğer birçok ilçeyi kapsayan kesinti yaşanacağı kaydedildi. Peki, Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 14:08
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İstanbul’da elektrik kesintisi! 24 ilde 8 saat sürecek: BEDAŞ 8 Eylül 2022 Elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Altyapı çalışmaları vb sebeplerle planlı olarak elektriklerin kesileceği ilçeler gün içerisinde güncel liste olarak resmi site üzerinden duyuruluyor. Bu noktada ise "8 Eylül 2022 Elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri listesi...

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri listesi: 7 Eylül 2022 Elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?

İSTANBUL'DA BÜYÜK KESİNTİ

Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Bayrampaşa
Beylikdüzü
Beşiktaş
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Esenler
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Şişli
Sultangazi
Silivri
Zeytinburnu

Planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden de sorgulanabiliyor. Duyurulara göre; Bazı ilçelerdeki elektrik kesintisi 8 saate ulaşacak.

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