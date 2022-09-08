İstanbul’da elektrik kesintisi! 24 ilde 8 saat sürecek: BEDAŞ 8 Eylül 2022 Elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Altyapı çalışmaları vb sebeplerle planlı olarak elektriklerin kesileceği ilçeler gün içerisinde güncel liste olarak resmi site üzerinden duyuruluyor. Bu noktada ise "8 Eylül 2022 Elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri listesi...