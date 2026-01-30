Haberler Trend Haberleri Gündem Haberleri Kalbinizi sıcacık yapacak o anlar! Yaşlı adamın sokak kedilerini besleği o anlar...

Kalbinizi sıcacık yapacak o anlar! Yaşlı adamın sokak kedilerini besleği o anlar...

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir yaşlı adamın, sokak kedileri için aldığı mamaları elleriyle yedirip sevdiği anlar görenlerin yüreğini ısıttı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:28
ABONE OL
KALBİNİZİ SICACIK YAPACAK O ANLAR! YAŞLI ADAMIN SOKAK KEDİLERİNİ BESLEĞİ O ANLAR...

Olay Sadri Artunç Caddesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen yaşlı adam satın aldığı mamalarla sokak kedilerinin yanına geldi.

Yaşlı adamın sokak kedilerine şefkati yürekleri ısıttı | Video

Kedileri tek tek elleriyle besleyen ve soğuk havaya aldırış etmeden kedilerle yakından ilgilenen yaşlı adamın bu davranışı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sürekli sokak kedileri için mama aldığı öğrenilen yaşlı adamın sokak hayvanlarına gösterdiği şefkat ve duyarlılık, izleyenlere yüreklerini ısıttı.