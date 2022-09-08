KYK yurt taahütname onaylama nasıl yapılır, güvence bedeli nedir? e-Devlet KYK yurt taahütname onayı ekranı

KYK yurt taahütname onayı için araştırmalar başladı. Üniversite eğitimleri esnasında devlet yurtlarında ikamet etme şansı yakalayan adayların belirlenen tarihler aralığında e-Devlet üzerinden taahütnamelerini de onaylaması gerekiyor. Hal böyle olunca da "2022 KYK yurt taahütname onaylama nasıl yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte KYK yurt taahütname onayı ekranı ve tüm detaylar...

GSB KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

E-DEVLET YURT KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ!

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.