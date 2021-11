Fuat Oktay: Doğu Akdeniz’de macera arayan cevabını alır

KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında bayram coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Oktay, KKTC'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 84 milyonun selamlarını, sevgilerini getirdiğini bildirdi.

Oktay, KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, 15 Kasım'ın, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine eklenen şanlı bir sayfa olduğunu vurguladı.

Kıbrıs'ta 38 yıl önce bugün, 1878'den itibaren başlayan belirsizlik, zulüm ve işkencenin son bulduğuna işaret eden Oktay, şunları ifade etti:"KKTC'nin mücahit halkı, on yıllarca Rum mezalimine korkusuzca direnmiş, can vermiş, kan vermiş ama hürriyetinden vazgeçmemiştir. 1571'den beri yurt edindiği, memleket bildiği toprağını bırakmamış; egemenliğinden taviz vermemiştir. Kıbrıs Türklerinin direniş ve diriliş destanı, adanın Yunanistan'a bağlanması anlamına gelen Rumların Enosis hayaline bir hançer gibi saplanmış, Kıbrıs Türkü katledilirken seyreden dünyaya hakkaniyet dersi vermiştir. 1974 Barış Harekatı ile taçlanan bu mücadele, Mehmetçik ve mücahitlerimizin omuz omuza duruşuyla, dayanışmayla ve kardeşlikle kazanılmıştır. KKTC 38 yıl önce, Meclisteki tüm tarafların ortak mutabakatıyla, Kıbrıs Türk halkının yediden yetmişe desteğiyle ve hürriyet aşkıyla kurulmuştur. Mutlaka aranızda bağımsızlık ilanı sonrası Atatürk Meydanı'ndaki coşkulu kalabalığın içinde olan, 'Türk devletlerinin yeni şafağıyız' diye haykırmış kardeşlerim vardır. Genciyle, yaşlısıyla Kıbrıs'ın her kesimi birlik olup kutladığınız bağımsızlık sevinci, Lefkoşa'dan Ankara'ya ve tüm kardeş coğrafyalara yayılmıştı. Bugün de işte o 74 ruhuyla, 83 ruhuyla istiklalinize ve istikbalinize sahip çıkarak 38'inci yılın haklı gururunu yaşıyorsunuz."