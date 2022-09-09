Okul servis ücreti hesaplama ekranı: İstanbul’da en yakın en uzak 2022 okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

Okul servis ücretleri, binlerce veli tarafından tüm kademelerdeki okulların açılmasına kısa bir zaman kala araştırma konusu haline geliyor. Bilindiği üzere 5 Eylül'de anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. 12 Eylül'de ise tüm kademelerde okullar açılacak. Şimdilerde ise "2022 En yakın en uzak okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte ilkokul, ortaokul ve lise okul servis ücreti hesaplama ekranı ve detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılması teklifine karşın esnaf temsilcileri artan maliyetler sebebiyle yüzde 30 zam yapılmasını talep etti.
Talepler kabul edilmeyerek, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
Karar kapsamında, 0-1 kilometrenin (km) ücreti 554 TL'den 660 TL'ye çıktı, yıllık ücret ise 5 bin 808 TL oldu.
Diğer tarifeler ise şu şekilde ise sıralandı:
"1-3 km aylık 725 TL, yıllık 6 bin 380 TL, 3-5 km aylık 784 TL, yıllık 6 bin 899 TL, 5-7 km aylık 817 TL, yıllık 7 bin 90 TL, 7-9 km aylık 861 TL, yıllık 7 bin 577, 9-11 km aylık 997 TL, yıllık 8 bin 774 TL, 11-13 km aylık 1148 TL, yıllık 10 bin 102 TL, 13-15 km aylık 1206 TL, yıllık 10 bin 613 TL, 15-17 km aylık 1301 TL, yıllık 11 bin 449 TL, 17-19 km aylık 1376 TL, yıllık 12 bin 109 TL, 19-21 km aylık 1465 TL, yıllık 12 bin 892 TL, 21-23 km aylık 1526 TL, yıllık 13 bin 429 TL, 23-25 km aylık 1585 TL, yıllık 13 bin 948 TL."
İBB TUHİM'in aşağıda yer alan link üzerinden okul servisi hesaplanabiliyor. Aplikasyona, https://application2.ibb.gov.tr linkinden ulaşılıyor. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 24 Ağustos'ta aldığı kararla yeniden belirlenen fiyat tarifelerine göre düzenlenen uygulama şöyle çalışıyor: Ev ve okul adresi ile okul tipi seçeneklerini dolduran vatandaşlar, "Rota Çiz" butonuna bastığında, mesafenin kilometresi ile aylık ve yıllık fiyatları anında hesaplanıyor. Hesaplanan ücretlere; anaokulu, ilkokul ve ortaokul için yüzde 35 rehber personel ücreti ile KDV de ekleniyor.