Okul servis ücreti hesaplama ekranı: İstanbul'da en yakın en uzak 2022 okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

Yeni eğitim öğretim yılına adım atılmasıyla beraber okul servis ücretleri de binlerce velinin gündemindeki yerini aldı. Özellikle İstanbul’da eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarına ulaşım sağlamak amacıyla kullanacakları servislere belirlenen tutarda bedel ödüyor. Bu noktada ise “2022 Okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. En yakın en uzak mesafe olarak bu ücretler hesaplanıyor. Peki, Okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:27 PAYLAŞ ABONE OL

Okul servis ücretleri, binlerce veli tarafından tüm kademelerdeki okulların açılmasına kısa bir zaman kala araştırma konusu haline geliyor. Bilindiği üzere 5 Eylül'de anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. 12 Eylül'de ise tüm kademelerde okullar açılacak. Şimdilerde ise "2022 En yakın en uzak okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte ilkokul, ortaokul ve lise okul servis ücreti hesaplama ekranı ve detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılması teklifine karşın esnaf temsilcileri artan maliyetler sebebiyle yüzde 30 zam yapılmasını talep etti.