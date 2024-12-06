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SON DAKİKA | Esad rejimi kritik kenti teröristlere devretti: Suriye’nin Deyrizor kentinde PKK işgali!

Son dakika haberleri: Suriye’de rejim karşıtı güçler, kritik kentleri birer birer ele geçiriyor. Halep, Hama ve Humus’a girerek Suriye rejimine ağır yenilgi yaşatan muhalif güçler ilerleyişini sürdürüyor. Üzerindeki baskı giderek artan Esad rejimi, ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti.

AA
Giriş Tarihi: 06.12.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 17:05
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SON DAKİKA | Esad rejimi kritik kenti teröristlere devretti: Suriye’nin Deyrizor kentinde PKK işgali!

Suriye rejiminin, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazıları buradan çekilmeye başladı. İran'ın Irak toprakları üzerinden Suriye'ye ve Suriye üzerinden de Lübnan'a uzanan stratejik ikmal koridorunu da güvenceye alan sahada rejim ordusu, 7 köyü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerinden çekilen ordu güçleri, ülkenin batısına gidiyor. Deyrizor Askeri Havaalanından da çekilen Beşşar Esad rejimi güçleri, havaalanını PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

ESAD REJİMİ ŞAM'A ÇEKİLİYOR

Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri kontrol eden rejim güçleri, buradaki güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor. Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya başladı.

Rejim, çekildiği yerleri birer birer PKK/YPG'li teröristlere devrediyor.

DEYRİZOR'DAKİ DURUM

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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