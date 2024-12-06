SON DAKİKA | Esad rejimi kritik kenti teröristlere devretti: Suriye’nin Deyrizor kentinde PKK işgali!

Suriye rejiminin, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazıları buradan çekilmeye başladı. İran'ın Irak toprakları üzerinden Suriye'ye ve Suriye üzerinden de Lübnan'a uzanan stratejik ikmal koridorunu da güvenceye alan sahada rejim ordusu, 7 köyü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.
Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerinden çekilen ordu güçleri, ülkenin batısına gidiyor. Deyrizor Askeri Havaalanından da çekilen Beşşar Esad rejimi güçleri, havaalanını PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.
ESAD REJİMİ ŞAM'A ÇEKİLİYOR
Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri kontrol eden rejim güçleri, buradaki güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor. Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya başladı.
Rejim, çekildiği yerleri birer birer PKK/YPG'li teröristlere devrediyor.
DEYRİZOR'DAKİ DURUM
Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.