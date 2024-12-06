SON DAKİKA | Esad rejimi kritik kenti teröristlere devretti: Suriye’nin Deyrizor kentinde PKK işgali!

ESAD REJİMİ ŞAM'A ÇEKİLİYOR

Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri kontrol eden rejim güçleri, buradaki güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor. Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya başladı.

Rejim, çekildiği yerleri birer birer PKK/YPG'li teröristlere devrediyor.

DEYRİZOR'DAKİ DURUM

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.