Sosyal medyadaki egzersiz videolarına dikkat! Kilo vermek isterken sağlığınızı tehlikeye atmayın...

Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezi olan spor, bilinçsizce yapıldığında ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Uz. Dr. İnci Şenses, özellikle sosyal medyada uzman olmayan kişilerce paylaşılan egzersiz videolarının, bel fıtığı ve menisküs gibi kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda uyardı; spora başlamadan önce mutlaka profesyonel destek alınması gerektiğini vurguladı.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. İnci Şenses, spor ve egzersizin, sağlıklı bir yaşamın temel unsurları arasında yer alırken, bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde yapılan uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti. Dr. Şenses, özellikle doktora danışılmadan, alanında uzman olmayan kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılan egzersiz videolarındaki hareketlerin bilinçsizce uygulanması; bel fıtığı, omuz eklem hasarları ve menisküs gibi kalıcı problemlere neden olabildiğini açıkladı.





Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. İnci Şenses, kişiye özel planlanmayan egzersizlerin oluşturduğu riskler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerine başvuran hastalarda egzersize bağlı yaralanmaların belirli hareketlerde yoğunlaştığını belirten Uz. Dr. Şenses, yanlış teknikle yapılan plank egzersizlerinin bel fıtığını tetiklediğini ifade etti. Uygun olmayan direnç lastikleriyle yapılan egzersizlerin omuz ekleminde hasara yol açabildiğini vurgulayan Şenses, kontrolsüz ve hatalı formda uygulanan squat hareketlerinin ise diz ekleminde menisküs ve bağ yaralanmalarına neden olabildiğini kaydetti.