Tam kıvamında mısır ekmeği tarifi! Mutfağınızı saran koku mest edecek...

Fırından yayılan o mis gibi mısır kokusuyla mutfağınıza Karadeniz esintileri taşımaya hazır olun. Dışı altın sarısı ve çıtır çıtır, içi ise tam kıvamında olan bu mısır ekmeği; ister kahvaltıda tereyağıyla, ister akşam yemeğinde bir kase yoğurtla sofralarınızın yıldızı olacak. Yapımı oldukça pratik olan bu geleneksel lezzet, her lokmasında size gerçek bir ziyafet vaat ediyor.
30.01.2026 09:30
Malzemeler:
5 su bardağı mısır unu (Mümkünse fırınlanmış, köy unu tercih et)
1 su bardağı sıcak su (Kaynar değil, el yakan cinsten)
1/2 su bardağı sıvı yağ (Zeytinyağı lezzeti artırır)
1 paket kabartma tozu (Veya 1 tatlı kaşığı karbonat)
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker (Renginin güzel kızarması için)
Aldığı kadar ılık su (Kıvam vermek için)
Hazırlanışı
Karıştırma: Geniş bir kaba mısır ununu, tuzu, şekeri ve kabartma tozunu alıp harmanla.
Yağ ve İlk Su: Ortasını havuz gibi aç; sıvı yağı ve 1 bardak sıcak suyu ekle. Tahta kaşıkla yavaşça karıştır.
Kıvam Verme: Kalan ılık suyu azar azar ekleyerek yoğurmaya başla. Hamur, oyun hamurundan biraz daha cıvık, ele yapışan ama bir arada duran bir yapıda olmalı.
Tepsi Hazırlığı: Fırın tepsisini veya borcamı bolca tereyağı veya sıvı yağ ile yağla. Üzerine hafifçe mısır unu serp (bu tabanın daha çıtır olmasını sağlar).
Şekillendirme: Hamuru tepsiye yay ve üzerini düzelt. Bıçakla kare veya baklava dilimi şeklinde önceden dilimle (piştikten sonra parçalanmaması için bu önemli).
Pişirme: Önceden ısıtılmış 190°C fırında, üzeri ve altı iyice kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişir.
Püf Noktaları
Yoğurt/Süt Seçeneği: Eğer daha yumuşak, kekimsi bir doku istersen su yerine yoğurt veya süt kullanabilirsin.
Dinlendirme: Fırından çıktıktan sonra üzerine temiz bir bez örtüp 15-20 dakika dinlendirirsen içi iyice oturur.
Lezzet Artırıcı: Hamura ince kıyılmış pırasa veya beyaz peynir ekleyerek farklı aromalar yakalayabilirsin.