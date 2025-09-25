3 ayda 16 kilo veren Zara güzelliğiyle göz kamaştırıyor! Zayıflama sırrını paylaştı

Ünlü sanatçı Zara, geçirdiği estetik dokunuşlarla adeta başka biri olmuştu. Saç stilinden kıyafet tercihine kadar her detayıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Zara'nın değişimi hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Günden güne daha da güzelleşen Zara, artık fiziğine de özen göstermeye başladı. Bir dönem aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen ünlü türkücü, sıkı bir diyet programına başladığını açıklamıştı.
Zara kilo verme sürecinde yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkmış ve zayıflama süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Ünlü sanatçı, "Bu uzun bir süreç ama bir uzman eşliğinde ilerliyorum. Motivasyon kaynağım ise magazin haberleri oldu. Sürekli kilo aldığım ya da verdiğim konuşuluyordu. Şu ana kadar 12 kilo verdim, 5 kilom daha var. Bu süreçte bana ufuk açtınız, vizyon kattınız" sözleriyle yaşadığı değişimi dile getirmişti.
Zara, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiye "Sımsıkı diyetimde 6. gün" notunu ekleyerek dikkat çekmişti.
Ünlü şarkıcı, "24 saatte bir yiyorum. Konserime gelecek olanlar, hadi siz de diyete başlayın!" sözleriyle takipçilerine seslendi.