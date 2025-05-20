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Bergüzar Korel ticarete atıldı! "Çok zor bir iş saygım arttı"

Güzel oyuncu Bergüzar korel, Buse Terim'in ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte görüntülendi. Ticarete atılan Korel, iş hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:50
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BERGÜZAR KOREL TİCARETE ATILDI! ÇOK ZOR BİR İŞ SAYGIM ARTTI

Buse Terim, önceki gün Maslak'ta bebek festivali etkinliği düzenledi. Etkinlikte markalar kendi çadırlarını kurarak satış yaptı.

Markasının çadırında basın mensuplarıyla sohbet eden Bergüzar Korel, "Buse'nin bebek festivalindeyiz. Kendi markamın standı var. Çocuklara özel bir marka. Halit de Münih'te. Orada da bir standımız var başka bir markamıza ait. O da oradaki etkinlikte. Ailece ticari işler yapıyoruz. Ama çok zor bir iş, saygım ciddi şekilde arttı ticaret işi yapanlara. Çok büyük emek isteyen bir iş" dedi.