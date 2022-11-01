Havva Öztel: Aleyna ve ben yaşadığımız o günü unutmuyoruz

* Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim. Ben anneyim, kızlarımın yeterince arkadaşları var. Ben sadece annelik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tırnaklarımı çıkarmam gereken yerde de yapıyorum, sonuçta çocuklarım yani. Bu anlamda profesyonel düşünemeyebilirim.

* Işın Karaca ile bir diyaloğum olmamıştı. Sadece "sen de bir annesin, böyle düşünerek yorumlarsan çok mutlu olurum" dedim. Hiçbir anne çocuklarıyla ilgili ağır yorum yapılmasını istemez.